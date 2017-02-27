ЛАД написав:Это единственная причина? Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?
ЛАД, Ви боїтеся Майданів? Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
Я не боюсь майдана. Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего? Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
і який план зради: Галичиа - Польщі, Буковина - Румунії, Закарпаття Угорщині, Волинь - Білорусії, Південь - РФ....
ти хоть закушуй.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Я не боюсь майдана. Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего? Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.
в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )
Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ. Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США. Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців. Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...
ЛАД написав:Я не боюсь майдана. Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего? Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.
в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?
Ну вообще-то майданы не сильно-то объединяют общество. Вообще не будет никаких майданов, потому что многие наблюдатели и даже активные активисты/сторонники этих майданов уже поняли что это такое, в чьих целях это делается, в качестве кого их (людей) используют и за кого считают... Адекватные в этом участвовать и поддерживать это точно не будут.
flyman написав:в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?
шо кому написино? будет майдан или шо? я написил, шо не будет без очередной идеи олигофренов, которую поддержать могут токо нацики и то под? - есть возражения? всем другим уже давно пофиг... ну кто сча выйдет на майдан?
Yuri_61 написав:но ведь за участок налог надо будет платить
Якщо земля в райцентрі, то якусь вартість повинна мати. А з набуттям статусу пенсіонера (через 2 роки?) податок на землю:
Статтею 281 Податкового кодексу України пільгу щодо сплати земельного податку передбачено для пенсіонерів (за віком). Ця пільга надається на земельні ділянки (одну або декілька) кожного виду використання, але в межах норм, установлених Земельним кодексом України: - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): - у селах – не більш як 0,25 гектара, - в селищах – не більш як 0,15 гектара, - в містах – 0,10 гектара; - для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара https://taxlink.ua/ua/news/osoblivosti- ... cq=6BfusDr
greenozon написав:історично ставка в АБ лише падає (пишу лише за 2019, не знаю скільки років вашій бабкі, та й мені це не цікаво) не путайте із появою нових депо-продуктів (старт із 1000 грн) і 2) врахуйте що із 1.09 банк обмежив поповнення нових (і переоформлених депозитів) на первинну сумму, тому стовці втратили актуальність.
1) - так і я кажу за 2019р!- що, починаючи з квітня, набивав щомісяця стовпці під 17%, а в серпні - під 17,5%! 2) - це я в курсі справи, тому вже стовпці в а-банці бити перестав!(а докидую на серпневий стовпець)
п. с. ... під 17% ще в банку Львів є набиті стовпці з поповненням на вільну суму, але з обмеженням до 3-х останніх місяців...
.... ну і з приватом бавлюсь в коротку...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!