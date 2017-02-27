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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2267226822692270>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 219
Не нижче 24.50
47%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:11

  чик написав:
  ЛАД написав:Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.

No money - no honey.

"Нацики" тоже бесплатно с места не сдвинутся

А когда будет заказ и оплата - будет и майдан
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 29 вер, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:11

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?

ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.

Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

і який план зради: Галичиа - Польщі, Буковина - Румунії, Закарпаття Угорщині, Волинь - Білорусії, Південь - РФ....

ти хоть закушуй.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:13

  чик написав:
  ЛАД написав:Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.

в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:13

  Vint написав:
  orest написав:
  Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )

Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ.
Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США.
Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців.
Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...

Идём в изоляцию по пути Беларуси в 90х (

Что России и надо.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:20

  flyman написав:
  чик написав:
  ЛАД написав:Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.

в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?


Ну вообще-то майданы не сильно-то объединяют общество.
Вообще не будет никаких майданов, потому что многие наблюдатели и даже активные активисты/сторонники этих майданов уже поняли что это такое, в чьих целях это делается, в качестве кого их (людей) используют и за кого считают...
Адекватные в этом участвовать и поддерживать это точно не будут.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:26

  flyman написав:в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?

шо кому написино? будет майдан или шо? я написил, шо не будет без очередной идеи олигофренов, которую поддержать могут токо нацики и то под? - есть возражения? всем другим уже давно пофиг... ну кто сча выйдет на майдан?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:но ведь за участок налог надо будет платить


Якщо земля в райцентрі, то якусь вартість повинна мати. А з набуттям статусу пенсіонера (через 2 роки?) податок на землю:
Статтею 281 Податкового кодексу України пільгу щодо сплати земельного податку передбачено для пенсіонерів (за віком). Ця пільга надається на земельні ділянки (одну або декілька) кожного виду використання, але в межах норм, установлених Земельним кодексом України: - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): - у селах – не більш як 0,25 гектара, - в селищах – не більш як 0,15 гектара, - в містах – 0,10 гектара; - для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара
https://taxlink.ua/ua/news/osoblivosti- ... cq=6BfusDr
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?

ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.

Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

Майдан лишь ускорил то, что Путин планировал и так.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:33

... стратегічний стратег©®™)))

  greenozon написав:історично ставка в АБ лише падає (пишу лише за 2019, не знаю скільки років вашій бабкі, та й мені це не цікаво)
не путайте із появою нових депо-продуктів (старт із 1000 грн)
і 2) врахуйте що із 1.09 банк обмежив поповнення нових (і переоформлених депозитів) на первинну сумму, тому стовці втратили актуальність.

1) - так і я кажу за 2019р!- що, починаючи з квітня, набивав щомісяця стовпці під 17%, а в серпні - під 17,5%!
2) - це я в курсі справи, тому вже стовпці в а-банці бити перестав!(а докидую на серпневий стовпець)

п. с.
... під 17% ще в банку Львів є набиті стовпці з поповненням на вільну суму, але з обмеженням до 3-х останніх місяців...

.... ну і з приватом бавлюсь в коротку...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:37

  чик написав:... ну кто сча выйдет на майдан?

время ещё не пришло... :mrgreen:
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