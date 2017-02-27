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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:45
reef
оно уже ушло, пока пипец майданам...
а шо делать?
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чик
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Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ