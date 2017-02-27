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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2268226922702271>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 220
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
29
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:45

reef
оно уже ушло, пока пипец майданам...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:00

Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.

ФБ Виктор Скаршевский

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?

С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:

- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).

Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.

Приток спекулятивной валюты от нерезидентов с начала 2019 года составил $3,8 млрд, что в 10,5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года ($370 млн).

Данный фактор сыграл и продолжает играть ключевую роль в укреплении гривны и удешевлении доллара, который с начала года по подешевел на 12,2% - с 27,5 грн/$ на начало года до 24,1 грн/$ (на 27.09.2019).

Все бы хорошо, но есть ТРИ «небольших» нюанса.

ПЕРВЫЙ НЮАНС. Деньги от проданных ОВГЗ идут на финансирование дефицита бюджета, а не на реализацию инвестиционных проектов. То бишь, на проедание. А заоблачные проценты выплачиваются из бюджета, т.е. из денег украинских налогоплательщиков.

ВТОРОЙ НЮАНС. На фоне 15-кратного увеличения притока спекулятивной валюты, прямые иностранные инвестиции в Украину в этом году (как и в предыдущие несколько лет) продолжают сокращаться.

ТРЕТИЙ НЮАНС. Спекулятивная валюта от нерезидентов (в отличие от прямых иностранных инвестиций) как зашла в Украину, так в любой момент из нее может и выйти.

Ведь почему нерезиденты так охотно покупают украинские ОВГЗ?

Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест (см. График) моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный (синяя линия устремится вниз, а красная - вверх).
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:01

Yuri_61 я не в теме размера налога, но потенциальный доход с продажи перекроет с лихвой . Да Земля это более долгосрочная инвестиция. Если вы привыкли играть на годовых валютных качелях, то да для вас период 2-5 лет это слишком большой горизонт планирования ... Но в целом в перспективе инвестиция привлекательная . А халупа это АДРЕС ! а это очень важно в придачу можно еще приватизировать рядышком под этот адрес и для ведения садового хозяйства и так далее и если есть рядом свободные участки то значительно более 10 соток можно приватизировать. К примеру случайный знакомый в возрасте около 60 в Карпатах строит мазанку в буквальном смысле из говна и палок ( камыш глина солома) лишь бы получить адрес ( дым из трубы) и под этот адрес взять землю
первая ссылка из гугла говорит "
С достижением 18-ти лет каждый гражданин Украины может бесплатно получить пять участков земли. В общей сложности можно бесплатно приватизировать 2,28 га.

Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, государство может передать гражданину не больше двух гектаров для ведения личного сельского хозяйства, для ведения садоводства – не больше 0,12 га. На строительство жилого дома в городе и селах выделяют разные площади земли, в селе можно получить не больше 0,25 га, в поселках – не больше 0,15 га, а в городе – 0,1 га. Для дачного строительства в законе предусмотрено не более 0,1 га и для гаража – не больше 0,01 га. Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, не зависимо от того, есть ли земля у членов семьи.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 29 вер, 2019 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:26

  Yuri_61 написав:В качестве воскресного оффтопа:
вже скоро старость и немощь ко мне придут и хочу поэтому продать частный дом с участком и купить себе 1 комн. квартиру.
Так как не будет сил убирать снег, бурьян на огороде косить и за двором.
А нанимать это деньги.
Но в квартире я могу затопить соседей и меня могут затопить сверху.
И если пожар то несколько квартир сгорит, а если взрыв газа, то целый подъезд обрушится.
В частном доме спокойней и свободней, но силы убывают поддерживать его.
Что думаете?


Здравствуйте.
Здоровья Вам , Крепкого , Духовного !

Вас что , на выходные таки отпускают домой ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:30

  холява написав:
  Yuri_61 написав:В качестве воскресного оффтопа:
вже скоро старость и немощь ко мне придут и хочу поэтому продать частный дом с участком и купить себе 1 комн. квартиру.
Так как не будет сил убирать снег, бурьян на огороде косить и за двором.
А нанимать это деньги.
Но в квартире я могу затопить соседей и меня могут затопить сверху.
И если пожар то несколько квартир сгорит, а если взрыв газа, то целый подъезд обрушится.
В частном доме спокойней и свободней, но силы убывают поддерживать его.
Что думаете?


Здравствуйте.
Здоровья Вам , Крепкого , Духовного !

Вас что , на выходные таки отпускают домой ?

Привет,под наблюдением))

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:37

  reef написав:
  ЛАД написав:
  ЛАД написав:Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?

ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.

Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

Майдан лишь ускорил то, что Путин планировал и так.[/quote]



То,что он держал это в уме - понятно.
Как понятно и то,что умный в гору не пойдет-умный гору обойдет.
Это ж каким тупым надо быть,чтобы тыкать палкой в клетку медведю, а именно это и сделали в угоду Левочкину,Коломойскому и прочей компании,которая в угоду своим личным разборкам с Сашей стоматологом бросила на карточный стол судьбы страны,територий,людей.
А где , в каких областях набирали энтузиастов думаю всем понятно.
Результат - територии,профуканная коту под хвост пятилетка, угроханная экономика и многие тысячи людских судеб, плюс массовый выезд из собственной земли - побатрачить на польского пана немножко.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:52

"Это ж каким тупым надо быть,чтобы тыкать палкой в клетку медведю, а именно это и сделали в угоду Левочкину,Коломойскому и прочей компании,которая в угоду своим личным разборкам с Сашей стоматологом бросила на карточный стол судьбы страны,територий,людей."
Т.е. это мы напали на рашку, а не наоборот?
Востаннє редагувалось Werewolf в Нед 29 вер, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:57

  Werewolf написав:Т.е. это мы напали на рашку, а не наоборот?


Если вы видете в подворотне пьяных подростков характерного вида - лучше в подворотню не заходить.Это не значит,что вы напали на этих гопников, это лишь означает, что не надо тыкать медведя палкой понимая, что он свирепый зверь.
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