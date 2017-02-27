Додано: Нед 29 вер, 2019 14:00

Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.



ФБ Виктор Скаршевский



ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?



С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:



- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).



Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.



Приток спекулятивной валюты от нерезидентов с начала 2019 года составил $3,8 млрд, что в 10,5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года ($370 млн).



Данный фактор сыграл и продолжает играть ключевую роль в укреплении гривны и удешевлении доллара, который с начала года по подешевел на 12,2% - с 27,5 грн/$ на начало года до 24,1 грн/$ (на 27.09.2019).



Все бы хорошо, но есть ТРИ «небольших» нюанса.



ПЕРВЫЙ НЮАНС. Деньги от проданных ОВГЗ идут на финансирование дефицита бюджета, а не на реализацию инвестиционных проектов. То бишь, на проедание. А заоблачные проценты выплачиваются из бюджета, т.е. из денег украинских налогоплательщиков.



ВТОРОЙ НЮАНС. На фоне 15-кратного увеличения притока спекулятивной валюты, прямые иностранные инвестиции в Украину в этом году (как и в предыдущие несколько лет) продолжают сокращаться.



ТРЕТИЙ НЮАНС. Спекулятивная валюта от нерезидентов (в отличие от прямых иностранных инвестиций) как зашла в Украину, так в любой момент из нее может и выйти.



Ведь почему нерезиденты так охотно покупают украинские ОВГЗ?



Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).



Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест (см. График) моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный (синяя линия устремится вниз, а красная - вверх).

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.