reef
оно уже ушло, пока пипец майданам...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:00
Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.
ФБ Виктор Скаршевский
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?
С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:
- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).
Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.
Приток спекулятивной валюты от нерезидентов с начала 2019 года составил $3,8 млрд, что в 10,5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года ($370 млн).
Данный фактор сыграл и продолжает играть ключевую роль в укреплении гривны и удешевлении доллара, который с начала года по подешевел на 12,2% - с 27,5 грн/$ на начало года до 24,1 грн/$ (на 27.09.2019).
Все бы хорошо, но есть ТРИ «небольших» нюанса.
ПЕРВЫЙ НЮАНС. Деньги от проданных ОВГЗ идут на финансирование дефицита бюджета, а не на реализацию инвестиционных проектов. То бишь, на проедание. А заоблачные проценты выплачиваются из бюджета, т.е. из денег украинских налогоплательщиков.
ВТОРОЙ НЮАНС. На фоне 15-кратного увеличения притока спекулятивной валюты, прямые иностранные инвестиции в Украину в этом году (как и в предыдущие несколько лет) продолжают сокращаться.
ТРЕТИЙ НЮАНС. Спекулятивная валюта от нерезидентов (в отличие от прямых иностранных инвестиций) как зашла в Украину, так в любой момент из нее может и выйти.
Ведь почему нерезиденты так охотно покупают украинские ОВГЗ?
Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).
Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест (см. График) моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный (синяя линия устремится вниз, а красная - вверх).
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:01
Yuri_61 я не в теме размера налога, но потенциальный доход с продажи перекроет с лихвой . Да Земля это более долгосрочная инвестиция. Если вы привыкли играть на годовых валютных качелях, то да для вас период 2-5 лет это слишком большой горизонт планирования ... Но в целом в перспективе инвестиция привлекательная . А халупа это АДРЕС ! а это очень важно в придачу можно еще приватизировать рядышком под этот адрес и для ведения садового хозяйства и так далее и если есть рядом свободные участки то значительно более 10 соток можно приватизировать. К примеру случайный знакомый в возрасте около 60 в Карпатах строит мазанку в буквальном смысле из говна и палок ( камыш глина солома) лишь бы получить адрес ( дым из трубы) и под этот адрес взять землю
первая ссылка из гугла говорит "
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 29 вер, 2019 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:26
Здравствуйте.
Здоровья Вам , Крепкого , Духовного !
Вас что , на выходные таки отпускают домой ?
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:30
Привет,под наблюдением))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:37
Майдан лишь ускорил то, что Путин планировал и так.[/quote]
То,что он держал это в уме - понятно.
Как понятно и то,что умный в гору не пойдет-умный гору обойдет.
Это ж каким тупым надо быть,чтобы тыкать палкой в клетку медведю, а именно это и сделали в угоду Левочкину,Коломойскому и прочей компании,которая в угоду своим личным разборкам с Сашей стоматологом бросила на карточный стол судьбы страны,територий,людей.
А где , в каких областях набирали энтузиастов думаю всем понятно.
Результат - територии,профуканная коту под хвост пятилетка, угроханная экономика и многие тысячи людских судеб, плюс массовый выезд из собственной земли - побатрачить на польского пана немножко.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:52
"Это ж каким тупым надо быть,чтобы тыкать палкой в клетку медведю, а именно это и сделали в угоду Левочкину,Коломойскому и прочей компании,которая в угоду своим личным разборкам с Сашей стоматологом бросила на карточный стол судьбы страны,територий,людей."
Т.е. это мы напали на рашку, а не наоборот?
Востаннє редагувалось Werewolf в Нед 29 вер, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 вер, 2019 14:57
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