Надо было откупить 4 тыс.евро родственнику, после его депо в гривне в Монобанке,хочет подержать до декабря евро, а дальше посмотрнеть погоду на валютном рынке. Пятница - основная сумма по 26-30 в обменках Субота - обменки уже 26-40 - 26-50. Со скрипом остатки суммы купил по 26-35 у валютчиков. Воскресенье, еще пару завалявшихся гривен с трудом у валютчиков на ЧР по 26-40, продали так как сума мелочная была, а так просили по 26-50 - 26-60. Имеем рост на 20-30 коп. на нале с пятницу по воскресенье.
Причина:
Навероное то, что зеленой Монике зажали одно место в дверной щели между МВФ и Беней, снабдив серпом на всякий случай и пожеланиями доброго здоровья
Скорее всего - теперь явный отскок вверх будем иметь.
Кто не успел - тот опоздал.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.
ФБ Виктор Скаршевский
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?
С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:
- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).
Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.
Ключевой вопрос здесь - ПОЧЕМУ они вдруг стали покупать ОВГЗ именно сейчас, что мешало им это делать раньше ?
На графике отлично видно что с августа 2018 УЖЕ идет тренд на укрепление гривны, в противовес предыдущим сезонным колебаниям , когда с конца лета до нового года шел рост курса. И только где то к Апрелю месяцу 2019 начался интенсивный рост вливаний ОВГЗ от нерезов - как естественная реакция на укрепляющийся тренд, своего рода короткая позиция. Да, возможно выкуп ОВГЗ нерезами могло несколько сказаться на ускорении укрепления гривны , но во первых как видно из графика укреплеж все же отстает от интенсивности роста ОВГЗ вливаний - скорее он идет своим привычным трендом, намеченным еще со средины 2018, а во вторых , но по сути это главное - это лишь сопутствующее обстоятельство укрепления гривны, следствие, возможно его ускоряющее, но не его первопричина.