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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2268226922702271

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 220
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
29
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58

freeze Скаржевский любит перекрутить.

1. А кто ж мешал этому капиталу входить с 2007 года ? Нерезы присутствуют давно на рынке, но даже при более высоких доходностях они не спешили входить.

2.Согласен. Спекулятивный капитал очень мобильный. Но это нормальная рыночная фишка. В американские трежерис тоже спекулянты уходят когда видят глобальный писец.

3. 30% это доходность тех кто зашел зимой, и доходность за пол года. Что будет дальше не известно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:58

Автор77
Кац предлагает сдаться? (С)

P.S. Вы уверены в своей версии, или так, "набросить"?

P.P.S. Враг есть враг и нечего его "отбеливать". :evil:
Востаннє редагувалось Werewolf в Нед 29 вер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, свежие вести с валютных полей.

Надо было откупить 4 тыс.евро родственнику, после его депо в гривне в Монобанке,хочет подержать до декабря евро, а дальше посмотрнеть погоду на валютном рынке.
Пятница - основная сумма по 26-30 в обменках
Субота - обменки уже 26-40 - 26-50. Со скрипом остатки суммы купил по 26-35 у валютчиков.
Воскресенье, еще пару завалявшихся гривен с трудом у валютчиков на ЧР по 26-40, продали так как сума мелочная была, а так просили по 26-50 - 26-60.
Имеем рост на 20-30 коп. на нале с пятницу по воскресенье.

Причина:

Навероное то, что зеленой Монике
зажали одно место в дверной щели между МВФ и Беней,
снабдив серпом на всякий случай
и пожеланиями доброго здоровья :)

Скорее всего - теперь явный отскок вверх будем иметь.

Кто не успел - тот опоздал.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:свежие вести с валютных полей.
каждые выходные так.Это ж нал
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:15

Werewolf
шо ты предлагаешь?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:28

  freeze написав:Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.

ФБ Виктор Скаршевский

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?

С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:

- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).

Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.


Ключевой вопрос здесь - ПОЧЕМУ они вдруг стали покупать ОВГЗ именно сейчас, что мешало им это делать раньше ?

Зображення

На графике отлично видно что с августа 2018 УЖЕ идет тренд на укрепление гривны, в противовес предыдущим сезонным колебаниям , когда с конца лета до нового года шел рост курса. И только где то к Апрелю месяцу 2019 начался интенсивный рост вливаний ОВГЗ от нерезов - как естественная реакция на укрепляющийся тренд, своего рода короткая позиция. Да, возможно выкуп ОВГЗ нерезами могло несколько сказаться на ускорении укрепления гривны , но во первых как видно из графика укреплеж все же отстает от интенсивности роста ОВГЗ вливаний - скорее он идет своим привычным трендом, намеченным еще со средины 2018, а во вторых , но по сути это главное - это лишь сопутствующее обстоятельство укрепления гривны, следствие, возможно его ускоряющее, но не его первопричина.
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  #<1 ... 2268226922702271
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