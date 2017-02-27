Надо было откупить 4 тыс.евро родственнику, после его депо в гривне в Монобанке,хочет подержать до декабря евро, а дальше посмотрнеть погоду на валютном рынке. Пятница - основная сумма по 26-30 в обменках Субота - обменки уже 26-40 - 26-50. Со скрипом остатки суммы купил по 26-35 у валютчиков. Воскресенье, еще пару завалявшихся гривен с трудом у валютчиков на ЧР по 26-40, продали так как сума мелочная была, а так просили по 26-50 - 26-60. Имеем рост на 20-30 коп. на нале с пятницу по воскресенье.
Причина:
Навероное то, что зеленой Монике зажали одно место в дверной щели между МВФ и Беней, снабдив серпом на всякий случай и пожеланиями доброго здоровья
Скорее всего - теперь явный отскок вверх будем иметь.
Кто не успел - тот опоздал.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.
ФБ Виктор Скаршевский
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?
С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:
- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).
Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.
Ключевой вопрос здесь - ПОЧЕМУ они вдруг стали покупать ОВГЗ именно сейчас, что мешало им это делать раньше 17,18 годы и т.д. ?
На графике отлично видно что с августа 2018 УЖЕ идет тренд на укрепление гривны, в противовес предыдущим сезонным колебаниям , когда с конца лета до нового года шел рост курса. И только где то к Апрелю месяцу 2019 начался интенсивный рост вливаний ОВГЗ от нерезов - как естественная реакция на укрепляющийся тренд, своего рода короткая позиция. Да, возможно выкуп ОВГЗ нерезами могло несколько сказаться на ускорении укрепления гривны , но во первых как видно из графика укреплеж все же отстает от интенсивности роста ОВГЗ вливаний - скорее он идет своим привычным трендом, намеченным еще со средины 2018, а во вторых , но по сути это главное - это лишь сопутствующее обстоятельство укрепления гривны, следствие, возможно его ускоряющее, но не его первопричина.
zzzzzz написав:freeze Скаржевский любит перекрутить.
1. А кто ж мешал этому капиталу входить с 2007 года ? Нерезы присутствуют давно на рынке, но даже при более высоких доходностях они не спешили входить.
А он и входил до 2008-го - только не через ОВГЗ, а через валютное фондирование банков, раздававших далее этот ресурс вдвое дороже в гривне. Чем закончилась экономика "лохоклерков на кредитомобилях", все хорошо помнят
zzzzzz написав:2.Согласен. Спекулятивный капитал очень мобильный. Но это нормальная рыночная фишка. В американские трежерис тоже спекулянты уходят когда видят глобальный писец.
С трежерями проще - там валюта привлечения совпадает с валютой вывода, и эмиссия этой валюты находится в руках эмитента трежерей. В нашем же случае бумаги гривневые, а выводить будут в твердой валюте...
То, что и делалось... раньше (Стоим, ..ашим!). Или повторить 1658-59, 1709, 1918 гг.? Так подороже вышло, на порядки. Но, похоже, большинство "устало от войны" в барбершопах, на пляжах Анталии и сидя перед зомбоящиком. Потому, "Прощай, оружие!" (С)
P.S. Обмусолено тысячу раз. Давно уже нет полутонов. Или-или.
Surfer написав:Ключевой вопрос здесь - ПОЧЕМУ они вдруг стали покупать ОВГЗ именно сейчас, что мешало им это делать раньше 17,18 годы и т.д. ?
Вы знаете, мы смотрим на ситуацию со своей колокольни, пытаемся найти рациональность и смысл. Но в конце концов по масштабам мировых финансов зашло в Украину в этом году через эти пресловутые ОВГЗ копейки. Вот посидели на собрании в большой корпорации умные люди, решили активизировать заработки и качнуть где-то, качнули в Украине, с инсайдом в Украине договорились, помощников во власти простимулировали. Вон Сорос когда-то качал и в учебники попал.
Вот девушка идёт по улице, хоп толпа цыган налетает, шум-гам, кольца купить предлагают, погадать, хоп все разбежались, никого нет и кошелька у девушки нет. А смотрящий цыган следующую кандидатуру подходящую выбирает.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Werewolf хорошую книжку прочитал, а выводов нема? процесс сложный, по факту воюем со своими, россия делает, то шо хотела и то, во шо вряд ли хотела вляпаться, а мы думали как? подарят крым, признают и т.д. та ни одна страна нато не отдала бы такие стратегически важные вещи. не призываю сдаваться, но с ними придётся считаться и договариваться...