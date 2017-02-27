Додано: Нед 29 вер, 2019 15:28

freeze написав: Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.



ФБ Виктор Скаршевский



ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?



С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:



- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).



Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.

Вот человеческим языком расписал человек ситуацию.ФБ Виктор СкаршевскийЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЮТ ОВГЗ, ТЕМ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ГРИВНА. НАДОЛГО ЛИ?С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза:- с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.

Ключевой вопрос здесь - ПОЧЕМУ они вдруг стали покупать ОВГЗ именно сейчас, что мешало им это делать раньше 17,18 годы и т.д. ?На графике отлично видно что с августа 2018 УЖЕ идет тренд на укрепление гривны, в противовес предыдущим сезонным колебаниям , когда с конца лета до нового года шел рост курса. И только где то к Апрелю месяцу 2019 начался интенсивный рост вливаний ОВГЗ от нерезов - как естественная реакция на укрепляющийся тренд, своего рода короткая позиция. Да, возможно выкуп ОВГЗ нерезами могло несколько сказаться на ускорении укрепления гривны , но во первых как видно из графика укреплеж все же отстает от интенсивности роста ОВГЗ вливаний - скорее он идет своим привычным трендом, намеченным еще со средины 2018, а во вторых , но по сути это главное - это лишь сопутствующее обстоятельство укрепления гривны, следствие, возможно его ускоряющее, но не его первопричина.