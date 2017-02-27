В Минсоцполитики предлагают не привязывать соцвыплаты к прожиточному минимуму. https://minfin.com.ua/2019/09/29/39208110/ То есть пенсионеры будут получать вдвое меньше прожиточного минимума? Платите налоги и взносы, что называется, и отчитывайтесь и делитесь с беней, если накопили 100 000 гривен.
Що там аграрії скажуть? Покращення з кожним днем. Гречка вже 23+ грн, з 16грн за декілька тижнів. Неврожай, чи просто як завжди людей тряхнути? Картопля на базарі в роздріб - 20грн. Нічого будемо жерти дешеві банани, бо вони за дешевий бакс купуються, от наїмося...
ну что там???Ждать 23,ХХ или брать по 24.3?? Кто что скажет??? p.s. Брала на прошлых выходных гречку по 13.40 в варусе (сама уже не надеялась на такую цену - она 3-4 недели назад в варусе продавалась по 17 с копейками, а тут подарочек привалил), печальные итоги по гречке были известны еще в июне, поэтому кто не успел притарить себе, тот будет брать по 2Х,ХХ). А вот по валюте сейчас дно или есть еще смысл чуток подождать, кто что скажет????
Договариваться с кидалой и убийцей? Серьезно? С теми, кто никого за людей не считает? И, соотвественно, договор для них ничего не стОит ("Будапешт", Договор о дружбе и сотрудничестве и прочая, и прочая). Удачи!
P.S. Какая разница? Уже договариваются... о капитуляции.
flyman написав:в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?
шо кому написино? будет майдан или шо? я написил, шо не будет без очередной идеи олигофренов, которую поддержать могут токо нацики и то под? - есть возражения? всем другим уже давно пофиг... ну кто сча выйдет на майдан?
сча нікт, нема поводу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Был чрезвычайно занят в командировке. Проехал от самого юга до самого севера Атлантического побережья. Ну что вам сказать? Вы круче всех. Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах. Мало кто понимает суть скандала, но у большинства американцев такое представление, что Украина снимает Трампа с должности президента США. В Пенсильвании менеджер отеля, когда узнал, что я из Украины, апгрейднул меня в люкс. Сказал, что никак не ожидал, что мы настолько крутые, что сможем свергнуть эту сучару. Никогда еще в истории ни одно государство не угрожало президентам США увольнением! А Украина цепко захватила его за мошонку. Вам от него риспект и уважуха. У сторонников Трампа вы тоже на языке: - А шоб вы всрались! И где только взялась эта Украина на нашу голову с вашими прокурорами и президентами. Выдающийся революционер современности Дмитро Корчинский в свое время говорил, что Украина состоится, если шокирует чем-то весь мир и этим навеки прославится. И неважно, чем именно. Италия утвердилась благодаря своей мафии, опутавшей весь мир. Наше утверждение уже тоже можно считать состоявшимся благодаря героям обоих Майданов, героизму наших воинов, защитивших свой народ и Европу, от нашествия русской сволочи и варваров, а также этому скандалу. Нам не нужно ядерное оружие, мы можем без ядерных ракет и бомб снимать и ставить угодных нам президентов Америки! Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда!
ЗЫ На телевидении круглые сутки собачьи бои. Тоже Украина впереди всех. 49% населения за импичмент. 48% против. Импичмент скорее всего не состоится, но в памяти народной надолго останется уважуха к вам за то, что вы запроста можете свалить даже американского президента!
лібо, так я не поняв: - ми уже в золотому міліарді, чи ще нє? - ми під зовнішнім керуванням, як Японія після 2СВ чи як?
1. Наши последние выборы и скандал в США - это блестящее завершение нашего кандидатского срока в золотой миллиард и полноправное, громкое вступление.
2. Неужели ты ничего так и не понял? Я же писал, что у многих американцев сложилось такое впечатление, что это Америка находится под внешним управлением Украины.