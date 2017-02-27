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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2270227122722273>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 221
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
29
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:57

В Минсоцполитики предлагают не привязывать соцвыплаты к прожиточному минимуму.
https://minfin.com.ua/2019/09/29/39208110/
То есть пенсионеры будут получать вдвое меньше прожиточного минимума? Платите налоги и взносы, что называется, и отчитывайтесь и делитесь с беней, если накопили 100 000 гривен.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що там аграрії скажуть?
Покращення з кожним днем.
Гречка вже 23+ грн, з 16грн за декілька тижнів.
Неврожай, чи просто як завжди людей тряхнути?
Картопля на базарі в роздріб - 20грн.
Нічого будемо жерти дешеві банани, бо вони за дешевий бакс купуються, от наїмося...
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  g_al1 написав:Картопля на базарі в роздріб - 20грн.

Купляйте в супермаркеті по 15 грн.
Аграрії теж за ринком слідкують.
Востаннє редагувалось forddim в Нед 29 вер, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну что там???Ждать 23,ХХ или брать по 24.3?? Кто что скажет???
p.s. Брала на прошлых выходных гречку по 13.40 в варусе (сама уже не надеялась на такую цену - она 3-4 недели назад в варусе продавалась по 17 с копейками, а тут подарочек привалил), печальные итоги по гречке были известны еще в июне, поэтому кто не успел притарить себе, тот будет брать по 2Х,ХХ). А вот по валюте сейчас дно или есть еще смысл чуток подождать, кто что скажет????
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:09

чик

Договариваться с кидалой и убийцей? Серьезно? :shock:
С теми, кто никого за людей не считает? И, соотвественно, договор для них ничего не стОит ("Будапешт", Договор о дружбе и сотрудничестве и прочая, и прочая).
Удачи! :mrgreen:

P.S. Какая разница? Уже договариваются... о капитуляции.
Werewolf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:ну что там???Ждать 23,ХХ или брать по 24.3?? Кто что скажет???

Во вторник будет видно.
forddim
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:24

  Werewolf написав:Договариваться с кидалой и убийцей? Серьезно?

ну штаты, европа и т.д. как то с ними договариваются и насчёт нас тоже...
та в игнор-звыняй.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  g_al1 написав:Нічого будемо жерти дешеві банани, бо вони за дешевий бакс купуються, от наїмося...

Банани варто обережно вживати в разі судинних захворювань :cry:

https://podrobnosti.ua/2235571-komu-nel ... achej.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:31

  чик написав:
  flyman написав:в методичці написано "раскалывать Майданами", що не ясно?

шо кому написино? будет майдан или шо? я написил, шо не будет без очередной идеи олигофренов, которую поддержать могут токо нацики и то под? - есть возражения? всем другим уже давно пофиг... ну кто сча выйдет на майдан?

сча нікт, нема поводу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:38

  flyman написав:
  Libo написав:
  Мизантрóп написав: Libo не выступал


Был чрезвычайно занят в командировке. Проехал от самого юга до самого севера Атлантического побережья.
Ну что вам сказать?
Вы круче всех. Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах. Мало кто понимает суть скандала, но у большинства американцев такое представление, что Украина снимает Трампа с должности президента США. В Пенсильвании менеджер отеля, когда узнал, что я из Украины, апгрейднул меня в люкс. Сказал, что никак не ожидал, что мы настолько крутые, что сможем свергнуть эту сучару. Никогда еще в истории ни одно государство не угрожало президентам США увольнением! А Украина цепко захватила его за мошонку. Вам от него риспект и уважуха. У сторонников Трампа вы тоже на языке: - А шоб вы всрались! И где только взялась эта Украина на нашу голову с вашими прокурорами и президентами.
Выдающийся революционер современности Дмитро Корчинский в свое время говорил, что Украина состоится, если шокирует чем-то весь мир и этим навеки прославится. И неважно, чем именно. Италия утвердилась благодаря своей мафии, опутавшей весь мир.
Наше утверждение уже тоже можно считать состоявшимся благодаря героям обоих Майданов, героизму наших воинов, защитивших свой народ и Европу, от нашествия русской сволочи и варваров, а также этому скандалу. Нам не нужно ядерное оружие, мы можем без ядерных ракет и бомб снимать и ставить угодных нам президентов Америки! Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда! :shock:

ЗЫ На телевидении круглые сутки собачьи бои. Тоже Украина впереди всех. 49% населения за импичмент. 48% против.
Импичмент скорее всего не состоится, но в памяти народной надолго останется уважуха к вам за то, что вы запроста можете свалить даже американского президента!
:lol: :lol:


лібо, так я не поняв:
- ми уже в золотому міліарді, чи ще нє?
- ми під зовнішнім керуванням, як Японія після 2СВ чи як?


1. Наши последние выборы и скандал в США - это блестящее завершение нашего кандидатского срока в золотой миллиард и полноправное, громкое вступление.

2. Неужели ты ничего так и не понял? Я же писал, что у многих американцев сложилось такое впечатление, что это Америка находится под внешним управлением Украины. :lol:
Libo
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