flyman
при яныке ужо с десяток поводов бы набралось...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:51
Какая дурость, ущербность и ватность мышления.
Это негативные последствия явления. А его главный результат - СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ страны. Твои дети больше не станут рабами русских пьяниц и вараваров.
Негативные последствия преодолимы уже в очень скорой перспективе. Некоторые уже преодолены.
Возьми любую успешную старну и посмотри на ее историю. Чтобы стать успешной каждая из них прошла войны, огромные потрясения и лишения, чтобы в итоге стать сегодня успешной. Пусть наши Майданы и испытание русским нашествием станут нашей платой за нашу успешность и процветание.
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