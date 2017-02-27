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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2270227122722273

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 221
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
29
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:45

flyman
при яныке ужо с десяток поводов бы набралось...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:51

  Автор77 написав:Результат - територии,профуканная коту под хвост пятилетка, угроханная экономика и многие тысячи людских судеб, плюс массовый выезд из собственной земли - побатрачить на польского пана немножко.


Какая дурость, ущербность и ватность мышления.
Это негативные последствия явления. А его главный результат - СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ страны. Твои дети больше не станут рабами русских пьяниц и вараваров.
Негативные последствия преодолимы уже в очень скорой перспективе. Некоторые уже преодолены.
Возьми любую успешную старну и посмотри на ее историю. Чтобы стать успешной каждая из них прошла войны, огромные потрясения и лишения, чтобы в итоге стать сегодня успешной. Пусть наши Майданы и испытание русским нашествием станут нашей платой за нашу успешность и процветание. 8)
Libo
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