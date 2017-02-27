Автор77 написав:
Результат - територии,профуканная коту под хвост пятилетка, угроханная экономика и многие тысячи людских судеб, плюс массовый выезд из собственной земли - побатрачить на польского пана немножко.
Какая дурость, ущербность и ватность мышления.
Это негативные последствия явления. А его главный результат - СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ страны. Твои дети больше не станут рабами русских пьяниц и вараваров.
Негативные последствия преодолимы уже в очень скорой перспективе. Некоторые уже преодолены.
Возьми любую успешную старну и посмотри на ее историю. Чтобы стать успешной каждая из них прошла войны, огромные потрясения и лишения, чтобы в итоге стать сегодня успешной. Пусть наши Майданы и испытание русским нашествием станут нашей платой за нашу успешность и процветание.