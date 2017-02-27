flyman
при яныке ужо с десяток поводов бы набралось...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:51
Какая дурость, ущербность и ватность мышления.
Это негативные последствия явления. А его главный результат - СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ страны. Твои дети больше не станут рабами русских пьяниц и вараваров.
Негативные последствия преодолимы уже в очень скорой перспективе. Некоторые уже преодолены.
Возьми любую успешную старну и посмотри на ее историю. Чтобы стать успешной каждая из них прошла войны, огромные потрясения и лишения, чтобы в итоге стать сегодня успешной. Пусть наши Майданы и испытание русским нашествием станут нашей платой за нашу успешность и процветание.
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:57
В то же время новая команда предлагает отвязать пенсии от прожиточного минимума. То есть цены летят вверх, прожиточный минимум будет расти, а пенсии будут заморожены. И даже всю жизнь пропахавший и проплативший взносы человек со стажем гораздо больше необходимого получит меньше официального прожиточного минимума (так как сейчас вот, к примеру, моя мама с 37-летним стажем получает 2000 гривен, что лишь чуть больше прожиточного минимума, а что будет после роста этого минимума вдвое, когда повышения пенсий по их бюджету не стоит ждать аж до декабря 2020-го?). То есть они официально подпишутся под тем, что государство не выполняет свои функции! Но тогда надо уменьшать налоги и отправлять людей, что говорится, в свободное финансовое плавание, если государство расписывается в своей немощности, они же, наоборот, в лице гетьманцова как сеньоры Помидоры взялись выдумывать новые налоги, да еще и начислять налоги и штрафы задним числом на доходы и даже расходы, вопреки презумпции невиновности, неимению законами обратной силы, срокам давности и здравому смыслу! Проспонсируйте беню, называется! Сколько мы еще будем это терпеть?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 29 вер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:57
... тріпати язиком - не мішки носити! ©®™
... як вже то задовбало: всер@мось - но не здамось!
- розумію, коли можна пролити багато крові, але таки дати відсіч пуйлу! - то це одне..
- але якщо пролити багато крові, а далі знову те саме.... - тільки наших вдвічі-втричі стане менше - то це геноцид!
п. с.
... ще б трохи міг зрозуміти тих, які з окопів пишуть.... - то так....
- але ж пишуть ті, які так само по барбершопах і єгиптах їздять.... і мружачись від теплого сонечка, повчають/штовхають/підбурюють тут людей!!!
- а їм зробиш на це зауваження, так у них зразу знаходиться 100500 відмазок, на кшталт:
- я вже своє відвоював...
- я вже інвалід, а так би то уху-ху, як би я воював....
...і т. д., і т. п....
- отакий він - диванно-підбурювальний героїзм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:13
hxbbgaf
30 лет назад, когда нарисовалась очевидность и острая необходимость реформ пенсионной системы и здравоохранения, вы люмпены вместе с симоненками, витренками и морозами вопили не дадим уничтожить завоевания социализма. Сейчас пришло время платить, а денег в стране нет. Помогай маме ты. И теперь поддерживай реформы, чтобы не оказался в этой ж. сам.
И завязывайте с этой глупой укропской традицией, когда родители-пенсионеры еще помогают свои взрослым детям и внукам. А у вас еще хватает совести не только у них брать, а еще и стрелять.
ЗЫ
В некоторых пост-советских странах вообще нет уже даже самого понятия пенсия. В некоторых просто выплаты из расчета на кусок хлеба в день. Остальное дети. А те, кто сейчас молод, видя все это, должны либо бороться за реформу системы, либо самостоятельно копить на пенсию.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:18
... або.... або....
hxbbgaf
.... домовлятись..... придумати якусь хитрість....
- але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
- бо, можна було б і по іншому, якщо б Європа і США не просто стурбовувались, а зразу, ще в перший ж рік війни, об'єднались і вислали на схід більшу половину свого війська/техніки....-в тому числі морську і повітряну техніку!
.... але ж і тут ви скажете, що так не можна, бо почнеться третя світова, чи щось накшталт....
- тому, залишається лише перший варіант, хоч і паскудний, але - небезнадійний!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 вер, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:21
Долярчик
А я смотрю ты после квартиры окончательно омелкобуржуазился, гадёныш?
Мальчишом-плохишом стал. Народ свой предал. Это плохо. Это большой грех. Рано или поздно придет покарание.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:21
И что же это за страны такие, в которых нет пенсии? Это к такому светлому будущему вы нас тянете? Куда тогда взносы платились и платятся? При совке 37% платилось в ПФ, если вы не знаете, до 2015-го года 34, сейчас 22, но плюс еще увеличенный подоходный 18 и военный сбор 1.5.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:26
"Придумать какую-то хитрость" - это не выход - это называется, сделай то, не знаю что. Да и с договорами не выходит - вы ж видете, зеля рвет одно место за то, чтоб платить пенсии на Донбасс, вон уже даже пассажиропоток в Крым собрался восстанавливать, но эти гады все равно какого-то черта продолжают по нам стрелять (буквально позавчера опять убили парня, на ФУПе человек писал, хорошо его знал). Что им нужно, непонятно, но ясно одно, договориться с ними невозможно. Похоже, цель - просто не дать нам жить, чтоб жизнь в рашке и путлер казались краше и люди там не начали бузить против царьков и против главного царька.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 29 вер, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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