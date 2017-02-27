Додано: Нед 29 вер, 2019 16:57

... як вже то задовбало: всер@мось - но не здамось!



- розумію, коли можна пролити багато крові, але таки дати відсіч пуйлу! - то це одне..

- але якщо пролити багато крові, а далі знову те саме.... - тільки наших вдвічі-втричі стане менше - то це геноцид!



п. с.

... ще б трохи міг зрозуміти тих, які з окопів пишуть.... - то так....

- але ж пишуть ті, які так само по барбершопах і єгиптах їздять.... і мружачись від теплого сонечка, повчають/штовхають/підбурюють тут людей!!!

- а їм зробиш на це зауваження, так у них зразу знаходиться 100500 відмазок, на кшталт:

- я вже своє відвоював...

- я вже інвалід, а так би то уху-ху, як би я воював....

...і т. д., і т. п....



- отакий він - диванно-підбурювальний героїзм!