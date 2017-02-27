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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:30
Libo
... та ні, я якраз і хочу, щоб менше пересічних гинуло..... як от на майдані....
- от за що/для чого загинула небесна сотня?
- щоб всякі інкогніто спускали пів ляма за тиждень?
- чи, щоб у деяких персон були зарплати/премії від 100К?
- чи, щоб більшість пересічних тільки й дивились на червоні цінники в атб, не піднімаючи очі на звичайні ціни???!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 29 вер, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:46
Libo написав:
И завязывайте с этой глупой укропской традицией, когда родители-пенсионеры еще помогают свои взрослым детям и внукам. А у вас еще хватает совести не только у них брать, а еще и стрелять.
Не пишіть дурню...
Теща тільки вийшла на пенсію.
Пенсія в неї 2к грн, при тому що вона має стаж 35+ років лікарем + ветеран труда і з.п. до останнього була 3,5к грн.
З яких грошей вона мала відкладати на старість і кому вона може допомогти фінансово?
Звісно ми допомагаємо і будемо допомагати, але це смішно, що б професійний лікар десь у розвиненій країні не мав коштів для існування.Долярчик
Вам треба терміново вчити "русский язык", бо як прийдуть "браття" можуть за суржик і на пожежогасяння тайги відправити.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:55
Libo написав:
Долярчик А я смотрю ты после квартиры окончательно омелкобуржуазился, гадёныш? Мальчишом-плохишом стал. Народ свой предал. Это плохо. Это большой грех. Рано или поздно придет покарание.
Та він просто львівське ватне бидло*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:59
Автор77 написав: Werewolf написав:
Т.е. это мы напали на рашку, а не наоборот?
Если вы видете в подворотне пьяных подростков характерного вида - лучше в подворотню не заходить.Это не значит,что вы напали на этих гопников, это лишь означает, что не надо тыкать медведя палкой понимая, что он свирепый зверь.
А якщо ви живете в тому провулку? Теж не заходити, спати на смітнику?..
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:02
hxbbgaf написав: Долярчик написав:hxbbgaf
.... домовлятись..... придумати якусь хитрість....
- але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
- бо, можна було б і по іншому, якщо б Європа і США не просто стурбовувались, а зразу, ще в перший ж рік війни, об'єднались і вислали на схід більшу половину свого війська/техніки....-в тому числі морську і повітряну техніку!
.... але ж і тут ви скажете, що так не можна, бо почнеться третя світова, чи щось накшталт....
- тому, залишається лише перший варіант, хоч і паскудний, але - небезнадійний!
"Придумать какую-то хитрость" - это не выход - это называется, сделай то, не знаю что. Да и с договорами не выходит - вы ж видете, зеля рвет одно место за то, чтоб платить пенсии на Донбасс, вон уже даже пассажиропоток в Крым собрался восстанавливать, но эти гады все равно какого-то черта продолжают по нам стрелять (буквально позавчера опять убили парня, на ФУПе человек писал, хорошо его знал). Что им нужно, непонятно, но ясно одно, договориться с ними невозможно. Похоже, цель - просто не дать нам жить, чтоб жизнь в рашке и путлер казались краше и люди там не начали бузить против царьков и против главного царька.
... ну тоді що, безвихідь?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:06
Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
А в какой стране халупка?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:11
hxbbgaf написав: Долярчик написав:hxbbgaf
.... домовлятись..... придумати якусь хитрість....
- але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
- бо, можна було б і по іншому, якщо б Європа і США не просто стурбовувались, а зразу, ще в перший ж рік війни, об'єднались і вислали на схід більшу половину свого війська/техніки....-в тому числі морську і повітряну техніку!
.... але ж і тут ви скажете, що так не можна, бо почнеться третя світова, чи щось накшталт....
- тому, залишається лише перший варіант, хоч і паскудний, але - небезнадійний!
"Придумать какую-то хитрость" - это не выход - это называется, сделай то, не знаю что. Да и с договорами не выходит - вы ж видете, зеля рвет одно место за то, чтоб платить пенсии на Донбасс, вон уже даже пассажиропоток в Крым собрался восстанавливать, но эти гады все равно какого-то черта продолжают по нам стрелять (буквально позавчера опять убили парня, на ФУПе человек писал, хорошо его знал). Что им нужно, непонятно, но ясно одно, договориться с ними невозможно. Похоже, цель - просто не дать нам жить, чтоб жизнь в рашке и путлер казались краше и люди там не начали бузить против царьков и против главного царька.
Можно продолжать оставаться в состоянии "ни войны, ни мира" еще очень долго, но в итоге договариваться все равно прийдется - это реальность, все остальное пустые лозунги и не более того...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:15
Libo написав:
Я же писал, что у многих американцев сложилось такое впечатление, что это Америка находится под внешним управлением Украины.
пИсал?
Если серьезно, то вы все еще оптимист на счет будущего неньки?
Основания?
Война, лишения и пр. беды? Условие не только не необходимое, но и недостаточное.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:21
Libo написав:hxbbgaf
30 лет назад, когда нарисовалась очевидность и острая необходимость реформ пенсионной системы и здравоохранения, вы люмпены вместе с симоненками, витренками и морозами вопили не дадим уничтожить завоевания социализма.
А пока графоманы-теоретики переводят чернила на рассуждения о нехватке реформ, беспринципные практики покупают квартиры в Лондоне, виллы в Малаге, футбольные клубы, яхты, бизнес-джеты и телеканалы...
Где тебе, б###ь, еще реформ не хватает? (с) Сказано радикально в другом контексте, но по сути ведь правильно! Их хватало еще с начала 2000-х.
Что, в Украине нет закона о ТЦО, препятствующего выводу денег в офшоры? Есть!
Нет антимонопольного исполнительного органа и нормативной базы для него? Есть!
Нет антикорруционных органов - следствия, прокуратуры и судов? Есть!
Нет фискальных и таможенных институтов для наполнения казны? Есть!
Все это есть и работало бы, если бы меньше умников (по большей части наемных) надрывалось из каждого утюга и чайника о том, что это, оказывается, люмпены не заработали себе на медицину и пенсии... Элиты не причем, они так - мимо проходили. На их феофании и немецкие автопарки деньги то откуда то есть
Отсутствие гражданского контроля и безнаказанность элит - вот настоящая причина большинства неудач! Если и есть доля ответственности люмпенов, то только в делегировании во власть мародеров и жулья!
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Додано: Нед 29 вер, 2019 18:21
Nazarkino написав: Libo написав:
Долярчик А я смотрю ты после квартиры окончательно омелкобуржуазился, гадёныш? Мальчишом-плохишом стал. Народ свой предал. Это плохо. Это большой грех. Рано или поздно придет покарание.
Та він просто львівське ватне бидло
Він не ватний...
Він тупий....
Тупий настільки ,що в його голові не вкладається що в конфлікті є завжди дві сторони
В його маленькій голові вмістилось тільки
Бариги.. на крові..свинарчуки....
І не залишилось місця на наступне
Десь в сніжній нігерії ,верховному правителю доповілиНас всі лають... лає той мужик що купив авто,а ви з нього посміялись що навіщо він купував якщо доріг не має ,лає якутьський скульптор ліплячий коники з гімна,лають мешканці Кенігсберга.... що робити?
Може захопимо Крим,влаштуємо заварушку в ОРДЛО-на нас санкції - а ми своєму елехторату-ви погано живете тому що нас за крим наказали...
Так само не вміститься в тупій голові продавця велозапчастин що коли ціна закупки росте,ціна продажу падає - збільшувати склад купуючи за долари - тупіше не придумаєш(але ж він це робить і тут озвучує)
Не вміщається дивна ситуація
З росією не воюємо ,але обмін полоненних з нею проводимо..
Звідки її люди в нас-зрозуміло ,пішли "добровольцями" по рознарядці воєнкомату з зони, але чому наші люди в тюрмах росії?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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ЛОБ
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