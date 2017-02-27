Додано: Нед 29 вер, 2019 17:30

Libo

... та ні, я якраз і хочу, щоб менше пересічних гинуло..... як от на майдані....

- от за що/для чого загинула небесна сотня?

- щоб всякі інкогніто спускали пів ляма за тиждень?

- чи, щоб у деяких персон були зарплати/премії від 100К?



- чи, щоб більшість пересічних тільки й дивились на червоні цінники в атб, не піднімаючи очі на звичайні ціни???!

Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 вер, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.