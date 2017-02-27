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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 223
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
29
23.75 - 23.99
4%
10
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:24

  Libo написав:hxbbgaf



В некоторых пост-советских странах вообще нет уже даже самого понятия пенсия. В некоторых просто выплаты из расчета на кусок хлеба в день. Остальное дети. А те, кто сейчас молод, видя все это, должны либо бороться за реформу системы, либо самостоятельно копить на пенсию. :idea:

Предлагаю начать с военных офицеров и прапорщиков.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:25

  zРадио написав:Отсутствие гражданского контроля и безнаказанность элит - вот настоящая причина большинства неудач!
Для того щоб контролювати когось-треба як мінімум виконувати закони самому.
Тому різні там долярчики-купили квартирку-але 30% вартості квартирки в бюджет не віддали...
Вони думають що розумні... насправді тупіші-далі нікуди...бо по тій самій схемі Єдиного податку-олігархи виводять мільярди ... і все згідно чинного законодовства.
Тому
Поки пересічний
не зрозуміє що віддавати державі треба мінімум 30% доходів
Доти він не зможе контролювати нікого... бо той кого він збирається контролювати завжди покаже що живе так само відносно чесно як і пересічний.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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