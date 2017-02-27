Предлагаю начать с военных офицеров и прапорщиков.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:24
Предлагаю начать с военных офицеров и прапорщиков.
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:25
Для того щоб контролювати когось-треба як мінімум виконувати закони самому.
Тому різні там долярчики-купили квартирку-але 30% вартості квартирки в бюджет не віддали...
Вони думають що розумні... насправді тупіші-далі нікуди...бо по тій самій схемі Єдиного податку-олігархи виводять мільярди ... і все згідно чинного законодовства.
Тому
Поки пересічний
не зрозуміє що віддавати державі треба мінімум 30% доходів
Доти він не зможе контролювати нікого... бо той кого він збирається контролювати завжди покаже що живе так само відносно чесно як і пересічний.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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