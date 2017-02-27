Автор77 написав:Результат - територии,профуканная коту под хвост пятилетка, угроханная экономика и многие тысячи людских судеб, плюс массовый выезд из собственной земли - побатрачить на польского пана немножко.
Какая дурость, ущербность и ватность мышления. Это негативные последствия явления. А его главный результат - СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ страны. Твои дети больше не станут рабами русских пьяниц и вараваров. Негативные последствия преодолимы уже в очень скорой перспективе. Некоторые уже преодолены. Возьми любую успешную старну и посмотри на ее историю. Чтобы стать успешной каждая из них прошла войны, огромные потрясения и лишения, чтобы в итоге стать сегодня успешной. Пусть наши Майданы и испытание русским нашествием станут нашей платой за нашу успешность и процветание.
У 1991 дуже легко далася Незалежність, нажаль, тому і не дуже і цінувалася. А так чим вища ціна, тим більше будуть нею дорожити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
козак написав:Если серьезно, то вы все еще оптимист на счет будущего неньки? Основания?
Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. Я ж уже как-то писал, я курс философии познал в Университете Фомы Аквинского. Если бы не стал талантливым инвестором, то сейчас бы был выдающимся философом, навигатором и планировщиком. Не спорь со мной, но прислушивайся ко мне.
flyman написав:ЛАД, Ви боїтеся Майданів? Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
Тенденция такова, что после каждого майдана Украина откатывается все глубже и глубже в пропасть.
тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...
"все далі і далі від Мордора" вижу, "все ближче до цивілізованого світу" пока не наблюдаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Долярчик написав:hxbbgaf .... домовлятись..... придумати якусь хитрість.... - але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
- бо, можна було б і по іншому, якщо б Європа і США не просто стурбовувались, а зразу, ще в перший ж рік війни, об'єднались і вислали на схід більшу половину свого війська/техніки....-в тому числі морську і повітряну техніку!
.... але ж і тут ви скажете, що так не можна, бо почнеться третя світова, чи щось накшталт....
- тому, залишається лише перший варіант, хоч і паскудний, але - небезнадійний!
якщо не будемо боротися, то ніхто і не буде допомогати. Дорогу осилит идущий.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Отсутствие гражданского контроля и безнаказанность элит - вот настоящая причина большинства неудач!
Для того щоб контролювати когось-треба як мінімум виконувати закони самому. Тому різні там долярчики-купили квартирку-але 30% вартості квартирки в бюджет не віддали... Вони думають що розумні... насправді тупіші-далі нікуди...бо по тій самій схемі Єдиного податку-олігархи виводять мільярди ... і все згідно чинного законодовства. Тому Поки пересічний не зрозуміє що віддавати державі треба мінімум 30% доходів Доти він не зможе контролювати нікого... бо той кого він збирається контролювати завжди покаже що живе так само відносно чесно як і пересічний.
В целом верно. Я только не знаю в деталях ситуацию Долярчика - какие налоги он заплатил в процессе зарабатывания денег. Наверняка же, не обошлоь ставкой 0%. Так пересичные не умеют - это больше по части панамских патриотов
И еще одна неизвестная - какой именно смысл прапор-историк-масон (и прочая) вложил в понятие "люмпен". Если имеется в виду рабочий класс, то эти как раз в большинстве своем платят все возможные и невозможные налоги, работая по трудовой вбелую и не имея дополнительных халтурок
budivelnik написав:Будівельник порівнював два варіанти фінансової поведінки Перший - заробляємо середню по країні і тратимо 100% на себе коханого Другий- заробляємо середню по країні і тратимо на себе 1/3 ,а 2/3 інвестуємо у власний розвиток Через 10 років життя того ,хто вибрав 2 варіант по якості дожене життя того хто вибрав перший. а через 20 років ,той хто вибрав другий варіант буде мати можливість жити в рази краще ,і при цьому навіть не працювати.
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... от і я пішов по другому варіанту(почавши ~ років 10 тому)... - але, ще по більш ЖОРСТКОМУ! - відкладати по максимуму! - тобто: вдалось 60% від прибутку відкласти - відклав на депо! - вдалось - 70% - 80%- відклав 70%-80%! ...і т. д.
п. с. ... але, от тепер, коли вже досягнув одну з потужних своїх мрій(квартиру), то хочу трошки той свій фінансовий зашморг послабити, але не знімати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Vadim V написав:Предлагаю начать с военных офицеров и прапорщиков. п.с. а то как пришла война так воевать на передовой некому , все офицеры а им не положено по уставу.
Всему свое время. Каждому достанется.
Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь -- вороной, сабля -- светлая, папаха -- серая, а звезда -- красная. -- Эй, вставайте! -- крикнул всадник. -- Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ. -- Что же, -- говорит старшему сыну, -- я рожь густо сеял -- видно, убирать тебе много придется. Что же, -- говорит он Мальчишу, -- я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется. Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка -- стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. -- Эй, вставайте! -- крикнул всадник. -- Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу! Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу: -- Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся. День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник. Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит: -- Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все трубы сигнальные. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться. Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу -- ну, какой тут сон? Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка -- шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет -- пропал конь, и сабли нет -- сломалась сабля, и папахи нет -- слетела папаха, да и сам-то стоит -- шатается. -- Эй, вставайте! -- закричал он в последний раз. -- И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться. Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота -- некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли -- никого не осталось. Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал. Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул: -- Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство? Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу.