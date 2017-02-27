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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2275227622772278>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 224
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
4%
10
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:01

  reef написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:------------
ЛАД
Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?
---------------
ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.

Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.

Майдан лишь ускорил то, что Путин планировал и так.

Планировать и реализовать на практике - разные вещи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я только не знаю в деталях ситуацию Долярчика - какие налоги он заплатил в процессе зарабатывания денег. Наверняка же, не обошлоь ставкой 0%. Так пересичные не умеют - это больше по части панамских патриотов

... я ФОП - ЧЕСНО сплачую ЄП і ЄСВ!
- і за квартиру, при купівлі - заплатив і в ПФ і держмито!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:02

  ЛАД написав:пока не наблюдаю.

може не туди дивишся
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:06

  Долярчик написав:то читай уважно і подумай - які ще з Долярчика зняти податки і шкіру?
Дурень як не зрозумів-то збреше.
Те що ти заробив 100% , відклав 70% ,на прожиття витратив 29% і Державі віддав 1 % - якраз і привело до того , що Держава не мала
а - як платити пенсії
б - як фінансувати армію...

І саме це і привело до ситуації з якою ти закликаєш боротись,тобто атакувати армію рф або здатись
Саме це привело до ситуації коли вибрали ще більшого популіста ніж ти..
він прийшов-легше не стало.

Тому
Поки ти і такі як ти не навчаться платити мінімум 30% до Держбюджету-до того часу Україну буде лихоманити... і винуваті в цьому будуть долярчики....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:10

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Я только не знаю в деталях ситуацию Долярчика - какие налоги он заплатил в процессе зарабатывания денег. Наверняка же, не обошлоь ставкой 0%. Так пересичные не умеют - это больше по части панамских патриотов
... я ФОП - ЧЕСНО сплачую ЄП і ЄСВ!
- і за квартиру, при купівлі - заплатив і в ПФ і держмито!
За останні 5 років цей фоп заробив
А - 30 000 доларів за які купив квартиру = 800 000 грн
Б - за 60 місяців сплатив державі податків =90 000 грн
В - на власне життя витратив як мінімум =600 000 грн
Г - на ремонт зібрав 15 000 доларів = 400 000 грн
Таким чином
Квартира+Податки+Прожиття+заощадження=1 890 000 грн
Податки _____________________________= ___90 000 грн або менше 5% від заробленого

Ще щось-комусь пояснювати?
І це чудо ще й плакалось що його сильно затискали.

ПС
Якби всі платили так як це чудо -то Пенсійний Фонд+Держбюджет отримали б на двох - 150 млрд гривень(3000 ВВП * 5%) , а в реалі ця сума в 12 разів більша...
То хто має плакатись Долярчик? :mrgreen:
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 вер, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:12

  2805 написав:Автор77

Родов без крови не бывает.

Но бывает кровь без родов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:14

  Libo написав:Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

8) 8) 8)


що буде на ринку нерухомості в розрізі двох років? Ціни будуть рости, падати чи залишаться без змін? дякую
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Правила форуму передбачають безжалісний бан для хамів,
які не поважають працю модераторів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23

  Pupsik написав:
  Libo написав:Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

8) 8) 8)


що буде на ринку нерухомості в розрізі двох років? Ціни будуть рости, падати чи залишаться без змін? дякую

мені сьогодні в ОП заявили (я сказав, що не буду робити перший внесок, так я мені не вигідний курс обміну валюти, а у вас ціна в грн. підросла тим часом), що "курс рости вже не буде!"
розумій як хоч. Але я не вірю в тривалий укрепляж і те що наступні 2 роки ціни в $ на КРЖН ракетою в космос
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:24

budivelnik
- маніпулятор! - і половина цифер у тебе зі стелі!!!

.. а я - все по закону!
- якщо по закону 1% у ПФ і 1% на держмито - то чому я маю порушувати закон? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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