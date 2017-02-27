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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2275227622772278

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 224
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
4%
10
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:26

  ЛАД написав:
  2805 написав:Автор77

Родов без крови не бывает.

Но бывает кровь без родов.


Наш случай - и свободный рынок с ЕС не получили (квоты на беспошлинный экспорт на месте), и от раши огребли (надолго потерянный Крым и полуразрушенный Донбасс)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:26

  zРадио написав: И еще одна неизвестная - какой именно смысл прапор-историк-масон (и прочая) вложил в понятие "люмпен". Если имеется в виду рабочий класс, то эти как раз в большинстве своем платят все возможные и невозможные налоги, работая по трудовой вбелую и не имея дополнительных халтурок


Я называю люмпеном рабочий и все прочие классы, которые не думают о будущем своей старости и семьи, но думают о сегодняшней бутылке.
Поясню.
Все человечество в нынешней демографической и экономической ситуации обеспокоено своим будущим и старостью. Даже американцы переживают, что при настоящем развитии ситуации они могут остаться без пенсий. И это при том, что кроме налогов, они платят из з/п на свои индивидуальные пенсионные счета еще порядка 15%.
А у укропов всё просто - я платил в ПФ три копейки, поэтому государство и непонятно кто теперь должны обеспечить мне безбедный кайф в старости, чтоб каждый день суши и суп харчо ...
Но так не получится. Если ты не откладывал в тумбочку, там деньги к твоей старости сами не заведутся и не размножатся. А в старости ты и нах никому не нужен, если у тебя нет миллионов и огромного ящика серебряных ложек ...
Сейчас трудно реформировать пенсионную систему в Украине. Но можно продвинуться на этом пути вперед другим путем - в реформе здравоохранения, чтобы сделать медицинское обслуживание для пенсионеров достойным, реально бесплатным вместе с бесплатными лекарствами. Этим одним и уже очень быстро мы можем помочь пенсам.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:30

  Долярчик написав:budivelnik
- маніпулятор! - і половина цифер у тебе зі стелі!!!
Звичайно що зі стелі..Просто цю стелю ти сам розписав в своїх попередніх повідомленнях.
В мене просто хороша память і є аналітичні задатки
  Долярчик написав:.. а я - все по закону!
- якщо по закону 1% у ПФ і 1% на держмито - то чому я маю порушувати закон? :lol:
А я десь писав що ти дієш не по закону?
Я просто пояснював тобі і таким як ти
Поки ви сплачуєте 5% від доходу- а всі інші сплачують 40-60%
До того часу Ви повинні засунути свій язик в свою пяту точку і вчитись платити Державі більше
Як навчитесь - тоді починайте вимагати для себе прав
А поки ви дотаційні-до того часу сидіть під плінтусом і не вякайте.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:31

budivelnik
- а що саме, на моменті, я вимагаю? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:34

  Долярчик написав:budivelnik
- а що саме, на моменті, я вимагаю? :shock:
1 Здатись
2 Зробити так,щоб долярчики працювали менше а отримували більше
3 З отриманого більше долярчики повинні платити в Бюджет не у 8 а в 10 разів менше ніж інші
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:35

  Pupsik написав:
  Libo написав:Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

8) 8) 8)


що буде на ринку нерухомості в розрізі двох років? Ціни будуть рости, падати чи залишаться без змін? дякую


Цены пойдут вверх. Дешевая зеленая ипотека создаст бум на РН. Улучшайтесь пока не поздно. Не забывайте, что с налаживанием жизни в Украину ринет еще толпень иностранцев.
Украина одна из самых красивых и привлекательных стран мира. С развитием транспортной инфраструктуры провинция также будет пользоваться бешенным спросом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Звичайно що зі стелі..Просто цю стелю ти сам розписав в своїх попередніх повідомленнях.
В мене просто хороша память і є аналітичні задатки

- погана пам'ять, старієш!
- запам'ятовуй!
1) 9р. - ФОП
2) квартира куплена на котловані через 7р.
3) ~ 28К по курсу 26,хх
3) в ремонт вкладаюсь у 9К під ключ/з меблями і технікою!(так,як роблю сам з батьком)
4)... податки платив! - /не доїдав/не допивав/вітпочивав виключно в Україні в дешевих номерах/ і т. д. і. т. п.

- запам'ятав?! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:44

Долярчик 5) Зробив їх разом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Звичайно що зі стелі..Просто цю стелю ти сам розписав в своїх попередніх повідомленнях.
В мене просто хороша память і є аналітичні задатки
- погана пам'ять, старієш!
- запам'ятовуй!
1) 9р. - ФОП
2) квартира куплена на котловані через 7р.
3) ~ 28К по курсу 26,хх
3) в ремонт вкладаюсь у 9К під ключ/з меблями і технікою!(так,як роблю сам з батьком)
4)... податки платив! - /не доїдав/не допивав/вітпочивав виключно в Україні в дешевих номерах/ і т. д. і. т. п.
- запам'ятав?! :mrgreen:
Твої уточнення тільки підтверджують суть яку описав я
Отже перерахуємо вже по твоїх цифрах
9 років фоп на єдиному - 108 місяців * в середньому(640-760=1500 грн в місяць)=162000 грн
(28000+9000)*26,50=980 500 грн
9 років жив за 30% від заробленого , отже (980500+162000)/70*30=490 000
Таким чином
Заробив 162000+980500+490000=1 млн 632 500
Сплатив податків___________________162 000 = 10% від заробленого
Це звичайно відрізняється від 5% які я описував раніше-але все одно дуже далеко до 45% які сплачує середньостатистичний українець.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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