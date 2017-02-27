Наш случай - и свободный рынок с ЕС не получили (квоты на беспошлинный экспорт на месте), и от раши огребли (надолго потерянный Крым и полуразрушенный Донбасс)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:26
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:26
Я называю люмпеном рабочий и все прочие классы, которые не думают о будущем своей старости и семьи, но думают о сегодняшней бутылке.
Поясню.
Все человечество в нынешней демографической и экономической ситуации обеспокоено своим будущим и старостью. Даже американцы переживают, что при настоящем развитии ситуации они могут остаться без пенсий. И это при том, что кроме налогов, они платят из з/п на свои индивидуальные пенсионные счета еще порядка 15%.
А у укропов всё просто - я платил в ПФ три копейки, поэтому государство и непонятно кто теперь должны обеспечить мне безбедный кайф в старости, чтоб каждый день суши и суп харчо ...
Но так не получится. Если ты не откладывал в тумбочку, там деньги к твоей старости сами не заведутся и не размножатся. А в старости ты и нах никому не нужен, если у тебя нет миллионов и огромного ящика серебряных ложек ...
Сейчас трудно реформировать пенсионную систему в Украине. Но можно продвинуться на этом пути вперед другим путем - в реформе здравоохранения, чтобы сделать медицинское обслуживание для пенсионеров достойным, реально бесплатным вместе с бесплатными лекарствами. Этим одним и уже очень быстро мы можем помочь пенсам.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:30
Звичайно що зі стелі..Просто цю стелю ти сам розписав в своїх попередніх повідомленнях.
В мене просто хороша память і є аналітичні задатки
А я десь писав що ти дієш не по закону?
Я просто пояснював тобі і таким як ти
Поки ви сплачуєте 5% від доходу- а всі інші сплачують 40-60%
До того часу Ви повинні засунути свій язик в свою пяту точку і вчитись платити Державі більше
Як навчитесь - тоді починайте вимагати для себе прав
А поки ви дотаційні-до того часу сидіть під плінтусом і не вякайте.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:31
budivelnik
- а що саме, на моменті, я вимагаю?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:34
1 Здатись
2 Зробити так,щоб долярчики працювали менше а отримували більше
3 З отриманого більше долярчики повинні платити в Бюджет не у 8 а в 10 разів менше ніж інші
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:35
Цены пойдут вверх. Дешевая зеленая ипотека создаст бум на РН. Улучшайтесь пока не поздно. Не забывайте, что с налаживанием жизни в Украину ринет еще толпень иностранцев.
Украина одна из самых красивых и привлекательных стран мира. С развитием транспортной инфраструктуры провинция также будет пользоваться бешенным спросом.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
- погана пам'ять, старієш!
- запам'ятовуй!
1) 9р. - ФОП
2) квартира куплена на котловані через 7р.
3) ~ 28К по курсу 26,хх
3) в ремонт вкладаюсь у 9К під ключ/з меблями і технікою!(так,як роблю сам з батьком)
4)... податки платив! - /не доїдав/не допивав/вітпочивав виключно в Україні в дешевих номерах/ і т. д. і. т. п.
- запам'ятав?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:44
Долярчик 5) Зробив їх разом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50
Твої уточнення тільки підтверджують суть яку описав я
Отже перерахуємо вже по твоїх цифрах
9 років фоп на єдиному - 108 місяців * в середньому(640-760=1500 грн в місяць)=162000 грн
(28000+9000)*26,50=980 500 грн
9 років жив за 30% від заробленого , отже (980500+162000)/70*30=490 000
Таким чином
Заробив 162000+980500+490000=1 млн 632 500
Сплатив податків___________________162 000 = 10% від заробленого
Це звичайно відрізняється від 5% які я описував раніше-але все одно дуже далеко до 45% які сплачує середньостатистичний українець.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:03
Насчёт как-то, то мы знаем: например США так договорились с россией, что возобновили программу разработки ракет средней дальности.
Не будьте наивным
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