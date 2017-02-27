Libo
Добрые вести в МВФ про нас ходят?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:22
Податки з дохода в 11 тис гривен в місяць
А реально скирдовал 100$, потом 200$, потом 300$ прибыли.
А не дохода
Не трынди, что платил все налоги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:26
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:28
))) Только что поговорил с американским шурином, спрашиваю, что там про визит Зеленского говорят и про опубликованную стенограмму разговора с Трампом.
Говорит подавляющая часть американцев не имеет понятия, кто такой Зеленский, и что с ним кто-то говорил. Слышали, что Трамп с кем-то говорил и пытался на кого-то давить. Вот и все отзывы.
И вообще Трамп - идиот, Байден - старый маразматик, Уоррен - социалистка-популистка, которая до добра не доведет. Чувствуются украинская кровь, всех нах.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... мало?
- нехай кожен олігарх віддасть свою "десятину" в б'юджет - і нам не потрібно позичати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... знов 11К хтось взяв зі стелі!
- і що, вже % по депо(а колись давали і 25 і 28 БЕЗНАЛОХОВИХ) - вже ніхто не рахує?
- а соціальний доляр, який я купляв на депо у Дельті пА 13,а віддали мені пА 25 - теж ніхто не рахує?!
- маніпулятори, вони такі....
- коли всі пазли скласти до купи - тоді і буде вся картина перед очима заздрісних маніпуляторів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:45
Дешевая ипотека? это где такое счастье?
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:51
наші предки з покон віків не їли тої гидоти ( картоплі) і картопля перш за все була відома як квіти , а вже потім здогадалися їсти клубні. ЩЕ раз - "картопля їжа для рабів " (с) проф. кафедри біохімії. Так як виключення , як десерт - раз в місяць , в крайньому разі - раз в тиждень - будь-ласка, але ж не харчуватися тим по три рази в день , це як пити алкоголь щодня ... і хто б там що не говорив про алкоголь червоне вино і таке інше , вчені таки задалися питанням і досконало провели дослідження і жодних корисних впливів не знайшли , та вислів " алкоголь в малых дозах безвредный в любых количествах" - НЕ підтвердився.
Так а що дивуватися нація рабів їм зранку до церкви ( виховувати покірність " вдарили по лівій щоці підстав праву" ) , а потім картопельки і сальця під сто грамів самогоночки - чим не ідеальний раб, ех пан не справедливий піду напюсь ... міняти пана не буду , інший пан певно ще гіршим буде , а цей хоч і поганий але свій
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:51
1) двої вигадки!(я казав "хитро домовитись")
2) Звичайна річ! - Всі так хочуть!
- лише будівельники хочуть більше працювати, а менше отримувати!
3) Я 100500 раз писав, як мають сплачуватись податки!
- маєш статків на 100К дол. - платиш 1% податку!
- 200К дол. - 2%!
- 300К - 3%
.....
- 1 лям - 10%
- 2 лями - 20%
...і так, аж до 80-90% податку!
Все по-чесному!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53
да куда вам так неймется ? потерпите возьмете по 22-23 , почему не по 21 ? просто терпеть до 21 у вас нерві не выдержат
И по поводу гречки напоминаю что у нас есть ПРЕКРАСНАЯ тема
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
21грн=$1 ,а потом 32-36
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