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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22772278227922802281>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 224
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
4%
10
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:15

Libo
Добрые вести в МВФ про нас ходят?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:22

  Долярчик написав:- погана пам'ять, старієш!
- запам'ятовуй!
1) 9р. - ФОП
2) квартира куплена на котловані через 7р.
3) ~ 28К по курсу 26,хх
3) в ремонт вкладаюсь у 9К під ключ/з меблями і технікою!(так,як роблю сам з батьком)
4)... податки платив! - /не доїдав/не допивав/вітпочивав виключно в Україні в дешевих номерах/ і т. д. і. т. п.

- запам'ятав?! :mrgreen:

Податки з дохода в 11 тис гривен в місяць
А реально скирдовал 100$, потом 200$, потом 300$ прибыли.
А не дохода
Не трынди, что платил все налоги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:26

  Мизантрóп написав:Долярчик 5) Зробив їх разом

... саме так! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:28

  edvardd написав:Libo
Добрые вести в МВФ про нас ходят?


))) Только что поговорил с американским шурином, спрашиваю, что там про визит Зеленского говорят и про опубликованную стенограмму разговора с Трампом.
Говорит подавляющая часть американцев не имеет понятия, кто такой Зеленский, и что с ним кто-то говорил. Слышали, что Трамп с кем-то говорил и пытался на кого-то давить. Вот и все отзывы.
И вообще Трамп - идиот, Байден - старый маразматик, Уоррен - социалистка-популистка, которая до добра не доведет. Чувствуются украинская кровь, всех нах.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Отже перерахуємо вже по твоїх цифрах
9 років фоп на єдиному - 108 місяців * в середньому(640-760=1500 грн в місяць)=162000 грн
(28000+9000)*26,50=980 500 грн
9 років жив за 30% від заробленого , отже (980500+162000)/70*30=490 000
Таким чином
Заробив 162000+980500+490000=1 млн 632 500
Сплатив податків___________________162 000 = 10% від заробленого
Це звичайно відрізняється від 5% які я описував раніше-але все одно дуже далеко до 45% які сплачує середньостатистичний українець.

... мало?
- нехай кожен олігарх віддасть свою "десятину" в б'юджет - і нам не потрібно позичати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Податки з дохода в 11 тис гривен в місяць
А реально скирдовал 100$, потом 200$, потом 300$ прибыли.
А не дохода
Не трынди, что платил все налоги

... знов 11К хтось взяв зі стелі! :mrgreen:

- і що, вже % по депо(а колись давали і 25 і 28 БЕЗНАЛОХОВИХ) - вже ніхто не рахує?
- а соціальний доляр, який я купляв на депо у Дельті пА 13,а віддали мені пА 25 - теж ніхто не рахує?!

- маніпулятори, вони такі.... :lol:

- коли всі пазли скласти до купи - тоді і буде вся картина перед очима заздрісних маніпуляторів! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:45

  Libo написав:
  Pupsik написав:
  Libo написав:Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

8) 8) 8)


що буде на ринку нерухомості в розрізі двох років? Ціни будуть рости, падати чи залишаться без змін? дякую


Цены пойдут вверх. Дешевая зеленая ипотека создаст бум на РН. Улучшайтесь пока не поздно. Не забывайте, что с налаживанием жизни в Украину ринет еще толпень иностранцев.
Украина одна из самых красивых и привлекательных стран мира. С развитием транспортной инфраструктуры провинция также будет пользоваться бешенным спросом. 8)

Дешевая ипотека? это где такое счастье?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:51

  g_al1 написав:Картопля на базарі в роздріб - 20грн....
наші предки з покон віків не їли тої гидоти ( картоплі) і картопля перш за все була відома як квіти , а вже потім здогадалися їсти клубні. ЩЕ раз - "картопля їжа для рабів " (с) проф. кафедри біохімії. Так як виключення , як десерт - раз в місяць , в крайньому разі - раз в тиждень - будь-ласка, але ж не харчуватися тим по три рази в день , це як пити алкоголь щодня ... і хто б там що не говорив про алкоголь червоне вино і таке інше , вчені таки задалися питанням і досконало провели дослідження і жодних корисних впливів не знайшли , та вислів " алкоголь в малых дозах безвредный в любых количествах" - НЕ підтвердився.
Так а що дивуватися нація рабів їм зранку до церкви ( виховувати покірність " вдарили по лівій щоці підстав праву" ) , а потім картопельки і сальця під сто грамів самогоночки - чим не ідеальний раб, ех пан не справедливий піду напюсь ... міняти пана не буду , інший пан певно ще гіршим буде , а цей хоч і поганий але свій :oops:
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:51

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:budivelnik
- а що саме, на моменті, я вимагаю? :shock:
1 Здатись
2 Зробити так,щоб долярчики працювали менше а отримували більше
3 З отриманого більше долярчики повинні платити в Бюджет не у 8 а в 10 разів менше ніж інші

1) двої вигадки!(я казав "хитро домовитись")
2) Звичайна річ! - Всі так хочуть!
- лише будівельники хочуть більше працювати, а менше отримувати! :lol:
3) Я 100500 раз писав, як мають сплачуватись податки!
- маєш статків на 100К дол. - платиш 1% податку!
- 200К дол. - 2%!
- 300К - 3%
.....
- 1 лям - 10%
- 2 лями - 20%
...і так, аж до 80-90% податку!
Все по-чесному! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53

  greenback1996 написав:ну что там???Ждать 23,ХХ или брать по 24.3?? Кто что скажет???
p.s. Брала на прошлых выходных гречку по 13.40 в варусе (сама уже не надеялась на такую цену - она 3-4 недели назад в варусе продавалась по 17 с копейками, а тут подарочек привалил), печальные итоги по гречке были известны еще в июне, поэтому кто не успел притарить себе, тот будет брать по 2Х,ХХ). А вот по валюте сейчас дно или есть еще смысл чуток подождать, кто что скажет????
да куда вам так неймется ? потерпите возьмете по 22-23 , почему не по 21 ? просто терпеть до 21 у вас нерві не выдержат :oops:
И по поводу гречки напоминаю что у нас есть ПРЕКРАСНАЯ тема
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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