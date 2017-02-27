Додано: Нед 29 вер, 2019 21:11

Долярчик написав: ... як вже то задовбало: всер@мось - но не здамось!

... як вже то задовбало: всер@мось - но не здамось!

если вас насилуют - расслабьтесь, и попытайтесь получить удовольствиеЩЕ раз долячику !!! поки Україна не стане частиною РФ , РФ не зупиниться , кінцева мета РФ це Україна у складі росіської імперії , оновленого радянського союзу і тому подібне називайте як хочете. Для поясню простіше на вашому рівні - у вашого сусіда мета керувати вашим життям у вашій квартирі він хоче вирішувати коли що вам робити і як вам жити з шантажем в разі якщо щось йому не подобається викинути вас з вашої квартири, ви дасте йому грошей ? спочатку віддасте йому ванну або пів кухні - думаєте заспокоїться ? ні він хоче всю вашу квартиру і керувати вашим життям. Почитайте класиків того ж одіозного Степана Бандеру, або послухайте своїх сучасників того ж Арестовича, відноситися до них можна по різному, але фактаж говорить сам за себе. Згадайте все почалося з коси Тузла ... коли в 2003 році і це був перший крок початок , пройшло 16 років план частково здійснився , бачите плану по захопленню Криму і Донбасу як мінмум 16 років і він був давнооооо, і план по захопленню України цілком з ще давніших часів ... і цей план буде реалізовуватися далі перших 16 років реалізовується , а тут гоп і все змінилося . Скажімо так довелося мені від моїх родичів чути думки одного справжнього ватника 60+ років , родом з України що виїхав на північ РФ на заробітки і має маму близько 90 рочків в Україні, і от звідти з півночі РФ він їде в Україну провідати свою маму, якщо коротко виділити тезисно із всіх 48 годин ( з короткими перервами на сон) його словесного поносу основні тези - " нацики фашисты..за путина всех порву , я подписал петицию чтобы путин был царем пожизеннно " загалом такий дикий треш ( майже як в новинах з ОРДЛО) і така дика агресія в сторону України що то пісець ... і ви думаєте цей ватнік єдиний ? ви думаєте можна було вставити в його монолог із слюнями щось своє ? щось переокнати ? я вам скажу навіть не варто було пробувати ... Навіть не питайте яким чудом я дізнався про цього ватніка ... я організовував йому поїздку на історичну батьківщину в Україну до мами на українську територію Донбасу