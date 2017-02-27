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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2278227922802281>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 224
Не нижче 24.50
46%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
4%
10
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:пока не наблюдаю.

може не туди дивишся

Покажіть, куди дивитеся Ви і де бачите "ріст економіки".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:56

  Libo написав:Я называю люмпеном рабочий и все прочие классы, которые не думают о будущем своей старости и семьи, но думают о сегодняшней бутылке.


И сколько они на отказе от бутылки отложат? Такие ирландский виски не пьют, как сам понимаешь.
И даже если считать по упущенной выгоде, а не расходах на сомнительное хобби, то дополнительную занятость большинство там не возьмет ни по здоровью/времени, ни по мозгам.

  Libo написав:А у укропов всё просто - я платил в ПФ три копейки, поэтому государство и непонятно кто теперь должны обеспечить мне безбедный кайф в старости, чтоб каждый день суши и суп харчо ...
Но так не получится. Если ты не откладывал в тумбочку, там деньги к твоей старости сами не заведутся и не размножатся. А в старости ты и нах никому не нужен, если у тебя нет миллионов и огромного ящика серебряных ложек ...


Низкая стоимость труда. Выше кто-то отвечал уже на этот вопрос. В доле от дохода наши т.н. люмпены отдают государству не меньше, чем на Западе сознательные наемники государству плюс независимым пенсионным фондам.

Просто с ничего и будет ничего... А проблема низкой стоимости труда не в его производительности - с этим не хуже, чем у остальных. Проблема эта в монополизации всех секторов экономики, создающей профицит рабочей силы, особенно средне- и высококвалифицированной. Работодатель на рынке - король, т.к. альтернатив в своей сегменте у него либо нет, либо очень немного...
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:01

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:пока не наблюдаю.

може не туди дивишся

Покажіть, куди дивитеся Ви і де бачите "ріст економіки".


Темп деиндустриализации ниже темпа прироста урожайности, что чисто номинально в промежутках между кризисами толкает ВВП вверх. По мнению доморощенного экономиста це є перемога :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Отже перерахуємо вже по твоїх цифрах
9 років фоп на єдиному - 108 місяців * в середньому(640-760=1500 грн в місяць)=162000 грн
(28000+9000)*26,50=980 500 грн
9 років жив за 30% від заробленого , отже (980500+162000)/70*30=490 000
Таким чином
Заробив 162000+980500+490000=1 млн 632 500
Сплатив податків___________________162 000 = 10% від заробленого
Це звичайно відрізняється від 5% які я описував раніше-але все одно дуже далеко до 45% які сплачує середньостатистичний українець.

... мало?
- нехай кожен олігарх віддасть свою "десятину" в б'юджет - і нам не потрібно позичати!
Ще раз для долярчиків
1 Інформація по Україні
рік_ВВП України_ПФ_Дефіцит ПФ__Бюджет_% ПФ+Бюджет до ВВП
2014*__ 1586,9__240__90 _________357_______32
2015*__ 1988,5__265__95 _________535_______35
2016*__ 2383,2__256__143_________616_______31
2017*__ 2982,9__293__141_________793_______32
2018*__ 3558,7__300__150_________928_______30
2 Ця проста і наглядна табличка показує долярчикам що не вони утримують Державу,а їх разом з Державою утримують інші мешканці України
3 І якщо долярчики платять 10% замість 32 , олігархи на думку долярчиків сплачують ще менше
То як виходить (і хто забезпечує) рівень в 32% до ВВП?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:11

  Долярчик написав:... як вже то задовбало: всер@мось - но не здамось!
если вас насилуют - расслабьтесь, и попытайтесь получить удовольствие :wink: ЩЕ раз долячику !!! поки Україна не стане частиною РФ , РФ не зупиниться , кінцева мета РФ це Україна у складі росіської імперії , оновленого радянського союзу і тому подібне називайте як хочете. Для поясню простіше на вашому рівні - у вашого сусіда мета керувати вашим життям у вашій квартирі він хоче вирішувати коли що вам робити і як вам жити з шантажем в разі якщо щось йому не подобається викинути вас з вашої квартири, ви дасте йому грошей ? спочатку віддасте йому ванну або пів кухні - думаєте заспокоїться ? ні він хоче всю вашу квартиру і керувати вашим життям. Почитайте класиків того ж одіозного Степана Бандеру, або послухайте своїх сучасників того ж Арестовича, відноситися до них можна по різному, але фактаж говорить сам за себе. Згадайте все почалося з коси Тузла ... коли в 2003 році і це був перший крок початок , пройшло 16 років план частково здійснився , бачите плану по захопленню Криму і Донбасу як мінмум 16 років і він був давнооооо, і план по захопленню України цілком з ще давніших часів ... і цей план буде реалізовуватися далі перших 16 років реалізовується , а тут гоп і все змінилося . Скажімо так довелося мені від моїх родичів чути думки одного справжнього ватника 60+ років , родом з України що виїхав на північ РФ на заробітки і має маму близько 90 рочків в Україні, і от звідти з півночі РФ він їде в Україну провідати свою маму, якщо коротко виділити тезисно із всіх 48 годин ( з короткими перервами на сон) його словесного поносу основні тези - " нацики фашисты..за путина всех порву , я подписал петицию чтобы путин был царем пожизеннно " загалом такий дикий треш ( майже як в новинах з ОРДЛО) і така дика агресія в сторону України що то пісець ... і ви думаєте цей ватнік єдиний ? ви думаєте можна було вставити в його монолог із слюнями щось своє ? щось переокнати ? я вам скажу навіть не варто було пробувати ... Навіть не питайте яким чудом я дізнався про цього ватніка ... я організовував йому поїздку на історичну батьківщину в Україну до мами на українську територію Донбасу :oops:
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 вер, 2019 21:16, всього редагувалось 2 разів.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:14

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Отже перерахуємо вже по твоїх цифрах
9 років фоп на єдиному - 108 місяців * в середньому(640-760=1500 грн в місяць)=162000 грн
(28000+9000)*26,50=980 500 грн
9 років жив за 30% від заробленого , отже (980500+162000)/70*30=490 000
Таким чином
Заробив 162000+980500+490000=1 млн 632 500
Сплатив податків___________________162 000 = 10% від заробленого
Це звичайно відрізняється від 5% які я описував раніше-але все одно дуже далеко до 45% які сплачує середньостатистичний українець.

... мало?
- нехай кожен олігарх віддасть свою "десятину" в б'юджет - і нам не потрібно позичати!
Ще раз для долярчиків
1 Інформація по Україні
рік_ВВП України_ПФ_Дефіцит ПФ__Бюджет_% ПФ+Бюджет до ВВП
2014*__ 1586,9__240__90 _________357_______32
2015*__ 1988,5__265__95 _________535_______35
2016*__ 2383,2__256__143_________616_______31
2017*__ 2982,9__293__141_________793_______32
2018*__ 3558,7__300__150_________928_______30
2 Ця проста і наглядна табличка показує долярчикам що не вони утримують Державу,а їх разом з Державою утримують інші мешканці України
3 І якщо долярчики платять 10% замість 32 , олігархи на думку долярчиків сплачують ще менше
То як виходить (і хто забезпечує) рівень в 32% до ВВП?


Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.

Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:19

як раніше писав :arrow: 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива :arrow: 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ 8)
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 29 вер, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:21

Проблема в коррупции, которая вымывает все дньги в оффшоры.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:22

... ще раз для будівельників моя думка про сплату податкіа!

  Долярчик написав:3) Я 100500 раз писав, як мають сплачуватись податки!
- маєш статків на 100К дол. - платиш 1% податку!
- 200К дол. - 2%!
- 300К - 3%
.....
- 1 лям - 10%
- 2 лями - 20%
...і так, аж до 80-90% податку!
Все по-чесному! :idea:

... читати, шивелячи губами!
- не дійде? - то читати знову і знову!!! 8) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:24

  Долярчик написав:hxbbgaf
.... домовлятись..... придумати якусь хитрість....
- але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
Долярчику я хочу вашу квартиру ! давайте якось домовимося ? ну віддайте мені наприклад кухню і ще $5000 ? Давайте якийсь договір укладемо , знайдемо пару туристів попросимо їх щоб вони стали гарантами того що ви таки віддасте мені кухню і я завжди буду першим в черзі в туалет зранку ? Ні ви не хочете віддати мені кухню і $5000 ? тоді я буду заливати вас зверху стукати перфоратором по листу металу щодня і щоночі , шкодити вашому майну і так далі ... Але потім коли кухню віддасте знаєте мені мало я хочу ще частину вітальні , ну на кухню ви ж вже погодились то чому вітальня теж не може стати моєю ? :wink:
Такий приклад для вас зрозуміліший ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 вер, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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