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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:24
yama
... ваш варіант?
- заморозити/залишити все, так як є?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 29 вер, 2019 21:24
zРадио написав: budivelnik написав: Долярчик написав:
... мало?
- нехай кожен олігарх віддасть свою "десятину" в б'юджет - і нам не потрібно позичати!
Ще раз для долярчиків
1 Інформація по Україні
рік_ВВП України_ПФ_Дефіцит ПФ__Бюджет_% ПФ+Бюджет до ВВП
2014*__ 1586,9__240__90 _________357_______32
2015*__ 1988,5__265__95 _________535_______35
2016*__ 2383,2__256__143_________616_______31
2017*__ 2982,9__293__141_________793_______32
2018*__ 3558,7__300__150_________928_______30
2 Ця проста і наглядна табличка показує долярчикам що не вони утримують Державу,а їх разом з Державою утримують інші мешканці України
3 І якщо долярчики платять 10% замість 32 , олігархи на думку долярчиків сплачують ще менше
То як виходить (і хто забезпечує) рівень в 32% до ВВП?
Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Масло-маслянисте
1 Є ВВП - це все що створено
2 Є Бюджет+ПФ - це все що з створеного перерозподілено Державою
3 Тому поділивши одне на друге-отримуємо середній відсоток у створеному який виплачується у вигляді податків
4 Хоча всі доморощені економісти вважають що саме вони є платниками ПДВ - вони праві і не праві одночасно
Податковими агентами з сплати ПДВ є... підприємства/підприємці
Точно так само як і з акцизом
Найкращий приклад податкового агента по сплаті акцизу - Нафтогаз ,який 80% від валових сум-перечисляє у вигляді податків у Державний Бюджет
І саме тому що є Нафтогаз і 4 Тютюнових монстра які сплачують в Держбюдет приблизно 200 млрд грн - кінцева сума сплати податків з створеного для середньостатистичного підприємця підприємство приблизно на 3-5% менша від 32%...
5 Долярчики які сплачують максимум 10% - є дотаційними в порівнянні з іншими платниками податків
6 Долярчики не розуміють ,що поки існує Єдиний податок-ним будуть прикриватись все що вище середнього+великий+ олігархи(і прикриватись на порядок ефективніше ніж долярчики) для того щоб мінімізувати свої платежі.
7 Таким чином полегшення для приблизно 600000 долярчиків сворює умови легального уникнення оподаткування великого бізнесу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 29 вер, 2019 21:26
Долярчик написав: Долярчик написав:
3) Я 100500 раз писав, як мають сплачуватись податки!
- маєш статків на 100К дол. - платиш 1% податку!
- 200К дол. - 2%!
- 300К - 3%
.....
- 1 лям - 10%
- 2 лями - 20%
...і так, аж до 80-90% податку!
Все по-чесному!
... читати, шивелячи губами!
- не дійде? - то читати знову і знову!!!
Вивчити табличку
Ще раз для долярчиків
1 Інформація по Україні
рік_ВВП України_ПФ_Дефіцит ПФ__Бюджет_% ПФ+Бюджет до ВВП
2014*__ 1586,9__240__90 _________357_______32
2015*__ 1988,5__265__95 _________535_______35
2016*__ 2383,2__256__143_________616_______31
2017*__ 2982,9__293__141_________793_______32
2018*__ 3558,7__300__150_________928_______30
2 Ця проста і наглядна табличка показує долярчикам що не вони утримують Державу,а їх разом з Державою утримують інші мешканці України
3 І якщо долярчики платять 10% замість 32 , олігархи на думку долярчиків сплачують ще менше
То як виходить (і хто забезпечує) рівень в 32% до ВВП?
і спробувати описати свої фантазії таким чином щоб в кінці вийти на 32% від ВВП
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 29 вер, 2019 21:30
yama написав:
Долярчику я хочу вашу квартиру ! давайте якось домовимося ? ну віддайте мені наприклад кухню і ще $5000 ?
Долярчик написав:hxbbgaf
.... домовлятись..... придумати якусь хитрість....
- але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
Давайте якийсь договір укладемо , знайдемо пару туристів попросимо їх щоб вони стали гарантами того що ви таки віддасте мені кухню і я завжди буду першим в черзі в туалет зранку ? Ні ви не хочете віддати мені кухню і $5000 ? тоді я буду заливати вас зверху стукати перфоратором по листу металу щодня і щоночі , шкодити вашому майну і так далі ... Але потім коли кухню віддасте знаєте мені мало я хочу ще частину вітальні , ну на кухню ви ж вже погодились то чому вітальня теж не може стати моєю ?
Такий приклад для вас зрозуміліший ?
... ні, я вам "сусіде", дам пивка і тараньки, але за умови, що ви підете до себе в квартиру - то пити і їсти! (а я тим часом ще двоє броньованих дверей в себе поставлю і запрошу до себе на навчаня по "шахах" ще декілька сусідів-друзів з своїми шахами)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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