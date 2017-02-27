yama
... ваш варіант?
- заморозити/залишити все, так як є?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:24
yama
... ваш варіант?
- заморозити/залишити все, так як є?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:24
Масло-маслянисте
1 Є ВВП - це все що створено
2 Є Бюджет+ПФ - це все що з створеного перерозподілено Державою
3 Тому поділивши одне на друге-отримуємо середній відсоток у створеному який виплачується у вигляді податків
4 Хоча всі доморощені економісти вважають що саме вони є платниками ПДВ - вони праві і не праві одночасно
Податковими агентами з сплати ПДВ є... підприємства/підприємці
Точно так само як і з акцизом
Найкращий приклад податкового агента по сплаті акцизу - Нафтогаз ,який 80% від валових сум-перечисляє у вигляді податків у Державний Бюджет
І саме тому що є Нафтогаз і 4 Тютюнових монстра які сплачують в Держбюдет приблизно 200 млрд грн - кінцева сума сплати податків з створеного для середньостатистичного підприємця підприємство приблизно на 3-5% менша від 32%...
5 Долярчики які сплачують максимум 10% - є дотаційними в порівнянні з іншими платниками податків
6 Долярчики не розуміють ,що поки існує Єдиний податок-ним будуть прикриватись все що вище середнього+великий+ олігархи(і прикриватись на порядок ефективніше ніж долярчики) для того щоб мінімізувати свої платежі.
7 Таким чином полегшення для приблизно 600000 долярчиків сворює умови легального уникнення оподаткування великого бізнесу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:26
Вивчити табличку
і спробувати описати свої фантазії таким чином щоб в кінці вийти на 32% від ВВП
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:30
... ні, я вам "сусіде", дам пивка і тараньки, але за умови, що ви підете до себе в квартиру - то пити і їсти! (а я тим часом ще двоє броньованих дверей в себе поставлю і запрошу до себе на навчаня по "шахах" ще декілька сусідів-друзів з своїми шахами)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:33
budivelnik
- я кажу про податок на статки/розкіш/маєток/скирду/квартири/заводи-параходи!
- але і податок на прибуток - має бути аналогічний: більше заробляєш - більше сплачуєш %%!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:41
Кому вы хотите отдавать? Бене, который сейчас у власти? По-моему, он и так не бедствует. А делиться он не привык. Эту уже обеспечили:
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:44
Чим тупіша ідея-тим більш привабливою вона виглядає для 73%
Прості приклади
1 ВВодиться ускладнення по касовим апаратам(збільшення кількості апаратів+нові штрафи за неправильне кодування і так далі)
Якщо щось збільшується/ускладнюється для виконавця-воно одночасно збільшується/ускладнюється для перевіряючого
То ми що збираємось збільшувати державний апарат? так це потребує збільшення витрат на цей апарат
А чи перекриє збільшення витрат на апарат-дохід від цього нововведення
2 Нехай перекриє-але це однозначно збільшить вартість послуг... тобто за всі ці збільшення/перекривання-заплатять споживачі....
3 Тепер по статкам
Я все життя створював статки... Сворив їх на кілька мільйонів(паралельно сплачуючи податки в розмірі як мінімум20% від створених статків)
Звідки мені сьогодні брати кошти щоб заплатити 30-80% від того що я вже
а - оплатив при створенні
б - створював роками
4 Примітив а-ля долярчик заявить щось наступне
Не можеш заплатити - продай...
Така заявка має право на життя..
Але хто купить статок за який наступного року треба буде сплатити 10-20-30-80% від його вартості?
Так що примітивні варіанти можуть бути тільки в примітивних головах....
До речі
саме тому Зе-президент вже з психічним розладом другий день не показується
Він думав що все буде так як пропонують долярчики..просто-весело з аплодисментами.. а виявилось
Прямо підеш( в москву-країну загубиш) направо підеш( в США-з Європою посваришся) наліво підеш ( в Європу-США не пробачить)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:45
как львовянин подтверждаю визитка существует она настоящая и персонаж настоящий и принадлежит она данному персонажу это не фотошоп , человек реально так думает правда лицензию адвоката у него забрали .
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 вер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:47
Тут трошки замкнуте коло
Поки не має тих хто може контролювати - до того часу не варто і віддавати...
Як тільки зявляться ті хто
а - платить сам
б - вміє контролювати
То й не сташно віддавати...
Але поки долярчики хочуть не віддаючи контролювати - до того часу будівельники
а - не дадуть
б - не дозволять навіть себе контролювати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:49
До этого момента все правильно. Но дальше, говоря о 10%-ной налоговой нагрузке Долярчика, якобы втрое меньшей среднебольничной, ты допускаешь ошибку - учитываешь его налоги с дохода (налоги, уплаченные в процессе зарабатывания денег) и НЕ учитываешь его налоги с расходов (налоги, акцизы, сборы и пошлины, которые он платит посредством покупки товаров и услуг других налоговых агентов - их производителей)
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