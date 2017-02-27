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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22802281228222832284>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 225
Не нижче 24.50
45%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:как львовянин подтверждаю визитка существует она настоящая и персонаж настоящий и принадлежит она данному персонажу это не фотошоп , человек реально так думает

РАЙ существует)) https://www.facebook.com/andrij.rogulia
http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=23895
поэт как Libo
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Масло-маслянисте
1 Є ВВП - це все що створено
2 Є Бюджет+ПФ - це все що з створеного перерозподілено Державою
3 Тому поділивши одне на друге-отримуємо середній відсоток у створеному який виплачується у вигляді податків
До этого момента все правильно. Но дальше, говоря о 10%-ной налоговой нагрузке Долярчика, якобы втрое меньшей среднебольничной, ты допускаешь ошибку - учитываешь его налоги с дохода (налоги, уплаченные в процессе зарабатывания денег) и НЕ учитываешь его налоги с расходов (налоги, акцизы, сборы и пошлины, которые он платит посредством покупки товаров и услуг других налоговых агентов - их производителей)
Так все ж дуже просто
1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн)
2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн
3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн

Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%)
Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21%
Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:поки існує Єдиний податок-ним будуть прикриватись все що вище середнього+великий+ олігархи
....
для того щоб мінімізувати свої платежі.

... хто заважає/забороняє ЖОСТКО контролювати таке і стягувати космічні штрафи?
- це ж легко відслідкувати і навести з тим лад!

- і мене ж теж легко перевірити і побачити, чи в мене 1 малий магазинчик з малим оборотом, чи в мене їх 10!

- от те все/всіх перевірити - і навести лад!
- а не,
наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком!
- Я - за справедливість!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком!
- Я - за справедливість!!!
А мати дохід з магазина,який за 9 років дозволяє купити квартиру з ремонтом - а сплачувати податки на рівні прибиральника цього магазину-справедливо?Чи прибиральник в магазині за той самий час також заощадив 38000 доларів?
Я за справедливість :mrgreen:

ПС
Жоден Арсен-Сільпо-Ашан - не платить податки на рівні з долярчиком...
На рівні з долярчиком*4 платиться як мінімум з кожного касового апарату арсену-ашану-сільпо
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:12

  budivelnik написав:Так все ж дуже просто
1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн)
2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн
3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн

Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%)
Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21%
Але ж не 10% (та й то з натяжкою)


Математика по будивельнику - это нечто :mrgreen:

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:13

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком!
- Я - за справедливість!!!
А мати дохід з магазина,який за 9 років дозволяє купити квартиру з ремонтом - а сплачувати податки на рівні прибиральника цього магазину-справедливо?Чи прибиральник в магазині за той самий час також заощадив 38000 доларів?
Я за справедливість :mrgreen:

ПС
Жоден Арсен-Сільпо-Ашан - не платить податки на рівні з долярчиком...
На рівні з долярчиком*4 платиться як мінімум з кожного касового апарату арсену-ашану-сільпо

... я ж там вище писав, що жонглери/маніпулятори цифр - НЕ враховують/НЕ сумують те, що Долярчик, починаючи десь через рік - півтора своєї підприємницької діяльності, почав скирдувати на депо! - а ставки тоді були і 20 і 25 і 28% БЕЗНАЛОХОВИХ!!!
+ купував соціальний доляр пА 13 в Дельті, а фонд віддав пА 25!

- як складеш всі пазли, а не зі стелі будеш брати цифри, то все стане на свої місця! :idea:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 вер, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а какие ставки сейчас по ОВДП?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:16

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Так все ж дуже просто
1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн)
2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн
3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн

Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%)
Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21%
Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
Математика по будивельнику - это нечто :mrgreen:
Зображення
А сказати то що хотів?
1 Ти маєш щось проти суми Бюджет+ПФ ?
2 Ти маєш щось проти суми акциз+ПДВ
3 Ти маєш щось проти визначення частки акциз+ПДВ в загальній сумі Бюджет+ПФ

Не маєш? - то брись під лавку і не змушуй тебе математики третього класу вчити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:18

Справедливости ради, нужно отметить что все это время Долярчик платил 20% НДС покупая что-либо все эти годы, так что государство в любом случае не в накладе)
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Так все ж дуже просто
1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн)
2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн
3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн

Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%)
Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21%
Але ж не 10% (та й то з натяжкою)


Математика по будивельнику - это нечто :mrgreen:

Зображення

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- цифровий жонглер! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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