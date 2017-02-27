budivelnik написав:Масло-маслянисте 1 Є ВВП - це все що створено 2 Є Бюджет+ПФ - це все що з створеного перерозподілено Державою 3 Тому поділивши одне на друге-отримуємо середній відсоток у створеному який виплачується у вигляді податків
До этого момента все правильно. Но дальше, говоря о 10%-ной налоговой нагрузке Долярчика, якобы втрое меньшей среднебольничной, ты допускаешь ошибку - учитываешь его налоги с дохода (налоги, уплаченные в процессе зарабатывания денег) и НЕ учитываешь его налоги с расходов (налоги, акцизы, сборы и пошлины, которые он платит посредством покупки товаров и услуг других налоговых агентов - их производителей)
Так все ж дуже просто 1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн) 2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн 3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн
Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%) Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21% Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:поки існує Єдиний податок-ним будуть прикриватись все що вище середнього+великий+ олігархи .... для того щоб мінімізувати свої платежі.
... хто заважає/забороняє ЖОСТКО контролювати таке і стягувати космічні штрафи? - це ж легко відслідкувати і навести з тим лад!
- і мене ж теж легко перевірити і побачити, чи в мене 1 малий магазинчик з малим оборотом, чи в мене їх 10!
- от те все/всіх перевірити - і навести лад! - а не, наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком! - Я - за справедливість!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком! - Я - за справедливість!!!
А мати дохід з магазина,який за 9 років дозволяє купити квартиру з ремонтом - а сплачувати податки на рівні прибиральника цього магазину-справедливо?Чи прибиральник в магазині за той самий час також заощадив 38000 доларів? Я за справедливість
ПС Жоден Арсен-Сільпо-Ашан - не платить податки на рівні з долярчиком... На рівні з долярчиком*4 платиться як мінімум з кожного касового апарату арсену-ашану-сільпо
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Так все ж дуже просто 1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн) 2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн 3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн
Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%) Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21% Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
Долярчик написав:наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком! - Я - за справедливість!!!
А мати дохід з магазина,який за 9 років дозволяє купити квартиру з ремонтом - а сплачувати податки на рівні прибиральника цього магазину-справедливо?Чи прибиральник в магазині за той самий час також заощадив 38000 доларів? Я за справедливість
ПС Жоден Арсен-Сільпо-Ашан - не платить податки на рівні з долярчиком... На рівні з долярчиком*4 платиться як мінімум з кожного касового апарату арсену-ашану-сільпо
... я ж там вище писав, що жонглери/маніпулятори цифр - НЕ враховують/НЕ сумують те, що Долярчик, починаючи десь через рік - півтора своєї підприємницької діяльності, почав скирдувати на депо! - а ставки тоді були і 20 і 25 і 28% БЕЗНАЛОХОВИХ!!! + купував соціальний доляр пА 13 в Дельті, а фонд віддав пА 25!
- як складеш всі пазли, а не зі стелі будеш брати цифри, то все стане на свої місця!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 вер, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:Так все ж дуже просто 1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн) 2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн 3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн
Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%) Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21% Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
Математика по будивельнику - это нечто
А сказати то що хотів? 1 Ти маєш щось проти суми Бюджет+ПФ ? 2 Ти маєш щось проти суми акциз+ПДВ 3 Ти маєш щось проти визначення частки акциз+ПДВ в загальній сумі Бюджет+ПФ
Не маєш? - то брись під лавку і не змушуй тебе математики третього класу вчити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Так все ж дуже просто 1 Розмір(сума)акцизів=приблизно 150 млрд грн(енергоносії+алкоголь+тютюн) 2 Розмір ПДВ у Бюджеті-приблизно 250 млрд грн 3 Весь Бюджет+Пенсійний=1200 млрд грн
Таким чином можна легко визначити скільки має платити підприємство без акцизу+ПДВ (які становлять 32%* (150+250)/1200=11%) Отже мінімальна плата у виглядів податків+зборів становить 21% Але ж не 10% (та й то з натяжкою)
Математика по будивельнику - это нечто
- цифровий жонглер!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!