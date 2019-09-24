Долярчик написав:наприклад, торгувати з великмми оборотами в інеті і не сплачувати ЖОДНИХ податків, чи тримати Арсен/Сільпо/Ашан і т. п., а податок платити на рівні з Долярчиком! - Я - за справедливість!!!
А мати дохід з магазина,який за 9 років дозволяє купити квартиру з ремонтом - а сплачувати податки на рівні прибиральника цього магазину-справедливо?Чи прибиральник в магазині за той самий час також заощадив 38000 доларів? Я за справедливість ПС Жоден Арсен-Сільпо-Ашан - не платить податки на рівні з долярчиком... На рівні з долярчиком*4 платиться як мінімум з кожного касового апарату арсену-ашану-сільпо
... я ж там вище писав, що жонглери/маніпулятори цифр - НЕ враховують/НЕ сумують те, що Долярчик, починаючи десь через рік - півтора своєї підприємницької діяльності, почав скирдувати на депо! - а ставки тоді були і 20 і 25 і 28% БЕЗНАЛОХОВИХ!!! + купував соціальний доляр пА 13 в Дельті, а фонд віддав пА 25! - як складеш всі пазли, а не зі стелі будеш брати цифри, то все стане на свої місця!
Я розумію що ти примітив.. Але що ти примітв в куб - навіть я не припускав 1 Я тебе десь і в чомусь звинувачую? 2 В нормальній економіці доходи від депо і доходи від курсової різниці-оподатковуються. Ти їх не оподатковував,(згідно чинного законодавства) я знаючи що ти їх не оподатковував до суми сплачених тобою податків не приплюсовував 3 На виході Весь твій дохід-ти озвучив сам=1,6 млн грн Всі гривні сплачені як податки =0,162 млн грн Це 10%
То чого ти викабелюєшся?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
iriverix написав:Справедливости ради, нужно отметить что все это время Долярчик платил 20% НДС покупая что-либо все эти годы, так что государство в любом случае не в накладе)
Тільки те що він купував у платників ПДВ - оподатковувалось ПДВ А так як всі такі як він платниками ПДВ не являються+він сам звинувачує Сільпо+Ашан+Розетка що там працюють так само як і він - от і виходить що він зайвого не платив.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:hxbbgaf .... домовлятись..... придумати якусь хитрість.... - але не йти в наступ, чи стояти ще нанадцять років на лінії вогню... - втрачаючи і так вже НЕ велике наше українське населення!
Долярчику я хочу вашу квартиру ! давайте якось домовимося ? ну віддайте мені наприклад кухню і ще $5000 ? Давайте якийсь договір укладемо , знайдемо пару туристів попросимо їх щоб вони стали гарантами того що ви таки віддасте мені кухню і я завжди буду першим в черзі в туалет зранку ? Ні ви не хочете віддати мені кухню і $5000 ? тоді я буду заливати вас зверху стукати перфоратором по листу металу щодня і щоночі , шкодити вашому майну і так далі ... Але потім коли кухню віддасте знаєте мені мало я хочу ще частину вітальні , ну на кухню ви ж вже погодились то чому вітальня теж не може стати моєю ? Такий приклад для вас зрозуміліший ?
... ні, я вам "сусіде", дам пивка і тараньки, але за умови, що ви підете до себе в квартиру - то пити і їсти! (а я тим часом ще двоє броньованих дверей в себе поставлю і запрошу до себе на навчаня по "шахах" ще декілька сусідів-друзів з своїми шахами)
то якось не рівноцінно я хочу кухню і частину вітальні , а ви мені тараньку , тараньку зїв дякую смачно, але кухню далі хочу
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
budivelnik - бо примітивний якраз ти, якщо подумав, що малий магазин за 9р. дав мені на квартиру з ремонтом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:budivelnik - бо примітивний якраз ти, якщо подумав, що малий магазин за 9р. дав мені на квартиру з ремонтом!
1 Мені по барабану скільки і що тобі дало. 2 Всі мої цифри для того ,щоб ти і такі як ти мали зелене , а не зеленське, уявлення про те хто ,як, скільки і за що платить податків. 3 Ти і такі як ти платять від 5 до 20%(це вже з не прямими акцизи+ПДВ) , в той час коли в середньому по Державі цей показник становить 30-32%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yama написав:то якось не рівноцінно я хочу кухню і частину вітальні , а ви мені тараньку , тараньку зїв дякую смачно, але кухню далі хочу
- ну, то треба іншу хитрість придумати!
- ну а ваш варіант можна почути? - як ви б це розрулили?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:budivelnik - бо примітивний якраз ти, якщо подумав, що малий магазин за 9р. дав мені на квартиру з ремонтом!
1 Мені по барабану скільки і що тобі дало. 2 Всі мої цифри для того ,щоб ти і такі як ти мали зелене , а не зеленське, уявлення про те хто ,як, скільки і за що платить податків. 3 Ти і такі як ти платять від 5 до 20%(це вже з не прямими акцизи+ПДВ) , в той час коли в середньому по Державі цей показник становить 30-32%
- тоді просте питання: скільки у % податку сплачують усім відомі "високі" олігархи?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
yama написав:Долярчику я хочу вашу квартиру ! давайте якось домовимося ? ну віддайте мені наприклад кухню і ще $5000 ? Давайте якийсь договір укладемо , знайдемо пару туристів попросимо їх щоб вони стали гарантами того що ви таки віддасте мені кухню і я завжди буду першим в черзі в туалет зранку ? Ні ви не хочете віддати мені кухню і $5000 ? тоді я буду заливати вас зверху стукати перфоратором по листу металу щодня і щоночі , шкодити вашому майну і так далі ... Але потім коли кухню віддасте знаєте мені мало я хочу ще частину вітальні , ну на кухню ви ж вже погодились то чому вітальня теж не може стати моєю ? Такий приклад для вас зрозуміліший ?
... ні, я вам "сусіде", дам пивка і тараньки, але за умови, що ви підете до себе в квартиру - то пити і їсти! (а я тим часом ще двоє броньованих дверей в себе поставлю і запрошу до себе на навчаня по "шахах" ще декілька сусідів-друзів з своїми шахами)
то якось не рівноцінно я хочу кухню і частину вітальні , а ви мені тараньку , тараньку зїв дякую смачно, але кухню далі хочу
Я не зрозумів 1 Україна на лінії розмежування блок-пости+траншеї+бліндажі...аналоги броньованих дверей поставила - ви ж чогось хочете щоб їх зняли... 2 Що тараньку роздали безкоштовно? То я ,як сусід знизу перекрию сходову поки мені за кожен прохід не дадуть тараньку+право на користування жінкою не обовязково у вашій спальні , в мене є своя.. А сусідів з шахами я нейтралізую друзями спортсменами(професійні боксери,вони такожвід жінки не відмовляться)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69