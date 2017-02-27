Додано: Нед 29 вер, 2019 22:59

Долярчик написав: budivelnik

- маніпулятор! - і половина цифер у тебе зі стелі!!!



.. а я - все по закону!

- якщо по закону 1% у ПФ і 1% на держмито - то чому я маю порушувати закон? - маніпулятор! - і половина цифер у тебе зі стелі!!!.. а я - все по закону!- якщо по закону 1% у ПФ і 1% на держмито - то чому я маю порушувати закон?

Человек не учитывает, что Вы и от государства для себя лично ничего не требуете - ни создать Вам рабочее место (что достаточно дорого), ни оплаты больничного, ни отпускных, ни пособия по безработице. И бизнес ведёте на свой страх и риск, не получая от гос-ва никаких преференций, в т.ч. дешёвых кредитов.Поэтому низкий налог для Вас, как и для др. мелких предпринимателей, вполне оправдан.Если вам сделать налог 30%, то вы просто закроетесь и пополните армию безработных либо вынуждены будете ехать на заработки.Во втором случае человек будет радоваться тому, что вы присылаете в страну валюту и помогаете поддерживать гривню. Правда, налоги в Украине вы в этом случае платить перестанете. Совсем. Все.