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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2282228322842285>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 225
Не нижче 24.50
45%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:31

  yama написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а какие ставки сейчас по ОВДП?

ві совсем не в тему со своими ОВДП ! тут народ решает честно ли Долярчик нажил свое имущество - разкуркулить хотят :D а ві про какие то ОВДП :mrgreen:

:mrgreen: #етопяць! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:35

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:budivelnik
- бо примітивний якраз ти, якщо подумав, що малий магазин за 9р. дав мені на квартиру з ремонтом! :mrgreen:
1 Мені по барабану скільки і що тобі дало.
2 Всі мої цифри для того ,щоб ти і такі як ти мали зелене , а не зеленське, уявлення про те хто ,як, скільки і за що платить податків.
3 Ти і такі як ти платять від 5 до 20%(це вже з не прямими акцизи+ПДВ) , в той час коли в середньому по Державі цей показник становить 30-32%
- тоді просте питання: скільки у % податку сплачують усім відомі "високі" олігархи?
1 Зрадіо вважає що Коболєв засранець не платить... Правда Нафтогаз забезпечує десь 140 млрд грн в рік (з 950 млрд які всього отримує Бюджет)
2 Порошенко витратив з доходів Рошену близько 1 млрд грн за роки Президентства
3 Про Беню -краще нехай розповість ваш кумир
4 Ахметов точно сплатив більше 10% ... бо в нього марудна справа.всякі там заводи ,шахти ,на них тисячі людей і всі в податковій зареєстровані.а на шахті 4200 грн в місяць не напишеш ,приходиться писати 14000 ( звідки думаєте береться середня в 10500 по Державі? Беруть двох долярчиків по 4200 і одного працівника ахметова по 23000 - так і виходять на середніх три по 10400)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... на цій гуморестичній ноті від форумчанина yama і завершимо моє розкуркулення! :mrgreen:

- а завтра(з таким успіхом) можна примахатись/розкуркулити і якусь касирку з атб... :mrgreen:

- адекватам - доброї ночі!
- НЕ адекватам - читайте Війну і Мир! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:51

передавали 21 градус на понедельник, сейчас 19. Думаю синоптики не ошибаются :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:59

  Долярчик написав:budivelnik
- маніпулятор! - і половина цифер у тебе зі стелі!!!

.. а я - все по закону!
- якщо по закону 1% у ПФ і 1% на держмито - то чому я маю порушувати закон? :lol:


Человек не учитывает, что Вы и от государства для себя лично ничего не требуете - ни создать Вам рабочее место (что достаточно дорого), ни оплаты больничного, ни отпускных, ни пособия по безработице. И бизнес ведёте на свой страх и риск, не получая от гос-ва никаких преференций, в т.ч. дешёвых кредитов.
Поэтому низкий налог для Вас, как и для др. мелких предпринимателей, вполне оправдан.
Если вам сделать налог 30%, то вы просто закроетесь и пополните армию безработных либо вынуждены будете ехать на заработки.
Во втором случае человек будет радоваться тому, что вы присылаете в страну валюту и помогаете поддерживать гривню. Правда, налоги в Украине вы в этом случае платить перестанете. Совсем. Все.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:12

  Libo написав:
  козак написав:Если серьезно, то вы все еще оптимист на счет будущего неньки?
Основания?


Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:
Я ж уже как-то писал, я курс философии познал в Университете Фомы Аквинского.
Если бы не стал талантливым инвестором, то сейчас бы был выдающимся философом, навигатором и планировщиком. Не спорь со мной, но прислушивайся ко мне.

8) 8) 8)

Пока ты стал просто тупым и зазомбированым порохоботом и гауном. Имеено такие и орут про патриотизм за чужой счет
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:17

  Libo написав:
  Pupsik написав:
  Libo написав:Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

8) 8) 8)


що буде на ринку нерухомості в розрізі двох років? Ціни будуть рости, падати чи залишаться без змін? дякую


Цены пойдут вверх. Дешевая зеленая ипотека создаст бум на РН. Улучшайтесь пока не поздно. Не забывайте, что с налаживанием жизни в Украину ринет еще толпень иностранцев.
Украина одна из самых красивых и привлекательных стран мира. С развитием транспортной инфраструктуры провинция также будет пользоваться бешенным спросом. 8)

Отсыпь и мне этой травы... крутая дурь!
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:35

  zРадио написав:....
А проблема низкой стоимости труда не в его производительности - с этим не хуже, чем у остальных. Проблема эта в монополизации всех секторов экономики, создающей профицит рабочей силы, особенно средне- и высококвалифицированной. Работодатель на рынке - король, т.к. альтернатив в своей сегменте у него либо нет, либо очень немного...

Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.
А монополизация одна из причин низкой производительности труда, Ноне единственная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42

  ЛАД написав:Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.


Людей - нет. Машин, ПО, инфраструктуры и государственной бюрократии - да. И, как ни крути, производственное окружение - проблема собственника и государства, но не работяги
zРадио
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