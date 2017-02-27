#етопяць!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:31
#етопяць!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:35
1 Зрадіо вважає що Коболєв засранець не платить... Правда Нафтогаз забезпечує десь 140 млрд грн в рік (з 950 млрд які всього отримує Бюджет)
2 Порошенко витратив з доходів Рошену близько 1 млрд грн за роки Президентства
3 Про Беню -краще нехай розповість ваш кумир
4 Ахметов точно сплатив більше 10% ... бо в нього марудна справа.всякі там заводи ,шахти ,на них тисячі людей і всі в податковій зареєстровані.а на шахті 4200 грн в місяць не напишеш ,приходиться писати 14000 ( звідки думаєте береться середня в 10500 по Державі? Беруть двох долярчиків по 4200 і одного працівника ахметова по 23000 - так і виходять на середніх три по 10400)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... на цій гуморестичній ноті від форумчанина yama і завершимо моє розкуркулення!
- а завтра(з таким успіхом) можна примахатись/розкуркулити і якусь касирку з атб...
- адекватам - доброї ночі!
- НЕ адекватам - читайте Війну і Мир!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:51
передавали 21 градус на понедельник, сейчас 19. Думаю синоптики не ошибаются
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:59
Человек не учитывает, что Вы и от государства для себя лично ничего не требуете - ни создать Вам рабочее место (что достаточно дорого), ни оплаты больничного, ни отпускных, ни пособия по безработице. И бизнес ведёте на свой страх и риск, не получая от гос-ва никаких преференций, в т.ч. дешёвых кредитов.
Поэтому низкий налог для Вас, как и для др. мелких предпринимателей, вполне оправдан.
Если вам сделать налог 30%, то вы просто закроетесь и пополните армию безработных либо вынуждены будете ехать на заработки.
Во втором случае человек будет радоваться тому, что вы присылаете в страну валюту и помогаете поддерживать гривню. Правда, налоги в Украине вы в этом случае платить перестанете. Совсем. Все.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Black Jack - White Business
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:12
Пока ты стал просто тупым и зазомбированым порохоботом и гауном. Имеено такие и орут про патриотизм за чужой счет
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:17
Отсыпь и мне этой травы... крутая дурь!
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:35
Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.
А монополизация одна из причин низкой производительности труда, Ноне единственная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42
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