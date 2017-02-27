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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 00:04
zРадио написав: ЛАД написав:
Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.
Людей - нет. Машин, ПО, инфраструктуры и государственной бюрократии - да. И, как ни крути, производственное окружение - проблема собственника и государства, но не работяги
Что это не проблема (в основном) работяги в общем согласен. Хотя для роста производительности потребуется и рост квалификации "работяги".
Делить производительность на "людей" и "машины, ПО, ..." смысла не вижу. Посчитать это не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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