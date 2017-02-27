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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 00:04
zРадио написав: ЛАД написав:
Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.
Людей - нет. Машин, ПО, инфраструктуры и государственной бюрократии - да. И, как ни крути, производственное окружение - проблема собственника и государства, но не работяги
Что это не проблема (в основном) работяги в общем согласен. Хотя для роста производительности потребуется и рост квалификации "работяги".
Делить производительность на "людей" и "машины, ПО, ..." смысла не вижу. Посчитать это не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 01:44
zРадио написав:
Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 01:54
Sam17a написав: centurionus написав: Starikan написав:
совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте
Рекомендував би триматися подалі від африканців з епідеміологічних причин. Libo просвітить, можливо, при нагоді.
Я попробую. Некоторое время, до войны, проживал Мариуполе. У местных ходила такая байка - когда на судоремонтный завод начинают ходить корабли с африканским экипажем, в воде начинают обнаруживать холеру и дезинтерию.
П.С. анализы не видел, за что купил, за то и продаю.
И словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам, (с)
Респект Старикану.
Последним двум ораторам..... я даже не знаю как это выразить.... мы ж вроде не на одноклассниках......
На дворе 21-й век. Не 19-й. Еще раз НЕ ДЯВЯТНАДЦАТЫЙ !!!!!!!!!!!!!!!
Персонажам centurionus и Sam17a мой личный минус в карму ЗА КСЕНОФОБИЮ.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 30 вер, 2019 02:00
Автор77 написав: sergey_sryvkin написав: Автор77 написав:
Если вы видете в подворотне пьяных подростков характерного вида - лучше в подворотню не заходить.Это не значит,что вы напали на этих гопников, это лишь означает, что не надо тыкать медведя палкой понимая, что он свирепый зверь.
А якщо ви живете в тому провулку? Теж не заходити, спати на смітнику?..
Ну якось пощастило нам,що не проживаємо у Росії.
А ви що з Росії ?
Тоді мої співчуття,розумію вас.
Може вам і пощастило, а Луганшині так не дуже. Ви пропонуєте "расєян палкой нє тикать"?.. Ну так вони вас чоботом потикають, як прийдуть по вас.
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