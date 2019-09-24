zРадио написав:.... А проблема низкой стоимости труда не в его производительности - с этим не хуже, чем у остальных. Проблема эта в монополизации всех секторов экономики, создающей профицит рабочей силы, особенно средне- и высококвалифицированной. Работодатель на рынке - король, т.к. альтернатив в своей сегменте у него либо нет, либо очень немного...
Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе. А монополизация одна из причин низкой производительности труда, Ноне единственная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Проблема всё же в низкой производительности. С этим у нас таки хуже, чем у остальных и это признавали даже в Союзе.
Людей - нет. Машин, ПО, инфраструктуры и государственной бюрократии - да. И, как ни крути, производственное окружение - проблема собственника и государства, но не работяги
Что это не проблема (в основном) работяги в общем согласен. Хотя для роста производительности потребуется и рост квалификации "работяги". Делить производительность на "людей" и "машины, ПО, ..." смысла не вижу. Посчитать это не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
Poll: Majority of Americans say impeachment inquiry into Trump is necessary
Washington (CNN)A majority of Americans say they think Congress opening an impeachment inquiry into President Donald Trump is necessary, according to a CBS News poll released Sunday. The poll, conducted by YouGov, shows 55% of Americans think the newly-opened probe necessary, while 45% of Americans think it unnecessary. Americans split on whether Trump deserves to be impeached over his actions in the handling of matters concerning Ukraine, with 42% saying he does deserve to be impeached over his actions and 36% saying he does not. Twenty-two percent say it's too soon to say, according to the poll. When it comes to Trump's actions concerning Ukraine, 41% -- including most Democrats -- say he acted illegally while 28% -- including most Republicans -- say he acted properly, the poll notes. Thirty-one percent say Trump's actions may have been improper but were nonetheless legal. The CBS poll was conducted between September 26 and 27 and was taken among a nationally representative sample of 2,059 US residents. It has a margin of error of plus or minus 2.3 points.
Доброго ранку, Україно! - у чарівному, туристичному, неперевершеному місті Лева, ранок розпочинається так: 10(15)/26
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )
Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ. Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США. Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців. Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...
Не вижу того, что Зеленский ссорится. Он наоборот конструктивно решает затруднения и проблемы, созданные порошенко для Украины. Сын Байдена был втянут командой порошенко в свои схемы, пусть теперь не стесняется держать ответ. Трамп именно это требовал от Зеленского во время переговоров с целью установления понятных и четких маяков для оценки будущих достижений и результатов сотрудничества. А что не так?
Байден понял, что угроза слишком велика и пытается сыграть на опережение с запуском процедуры импичмента. Это политические игры, правда более серьезные и денежные, чем обычно мы привыкли наблюдать. Звонил в США и поинтересовался про Байдена и Трампа. Никто ничего не слышал, всем пофиг. Поэтому велика вероятность, что это порохоботы мутят воду пытаясь представить победы Зеленского в виде поражений.
Но как только начинаешь спокойно во всем разбираться, то понимаешь, что выводы из многочисленных событий делаешь совершенно противоположные.
На выходных в Харькове доллар продавали обменки по 24,35-24,40. Но это наверное особенность Харькова и рынка Барабашова с увеличившимся выторгом за последние две недели.