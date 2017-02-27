sergey_sryvkin написав:zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
Видимо плохо учат экономике до сих пор. Поэтому уточнение сделаю, если кто забыл или был запутан "всеобъемлимыми" знаниями и пылкими речами попередников.
Все налоги платит всегда конечный покупатель товара, но перечисляет их на счета казначейства продавец как налоговый агент.