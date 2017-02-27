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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2268226922702271

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 225
Не нижче 24.50
45%
102
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:04

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.

Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)


Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ? :)

Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.

Видимо плохо учат экономике до сих пор. Поэтому уточнение сделаю, если кто забыл или был запутан "всеобъемлимыми" знаниями и пылкими речами попередников.

Все налоги платит всегда конечный покупатель товара, но перечисляет их на счета казначейства продавец как налоговый агент.
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