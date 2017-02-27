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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2268226922702271

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 226
Не нижче 24.50
46%
103
24.25 - 24.49
7%
15
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:04

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.

Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)


Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ? :)

Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.

Видимо плохо учат экономике до сих пор. Поэтому уточнение сделаю, если кто забыл или был запутан "всеобъемлимыми" знаниями и пылкими речами попередников.

Все налоги платит всегда конечный покупатель товара, но перечисляет их на счета казначейства продавец как налоговый агент.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не удержался и прикупил еще пачечку баксов. Кабанчики, давайте жгите уже! Надо слиться))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:59

  hxbbgaf написав:Проблема в коррупции, которая вымывает все дньги в оффшоры.

Проблема в отсутствии защиты права собственности и 18 летнем параличе силовых структур, из за которых деньги здесь можно вкладывать в реальный сектор только понемногу и на короткие сроки.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:40

Уже на следующей неделе Президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.

На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно. Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.

Сейчас напишу о законе 1073.
Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильном» чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом «неправильный» - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.

Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся.
Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, «экономист» и один из главных «помощников» бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о «поддельных» чеках Rozetka. Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона.
Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье. Rozetka выдала чеки, которые кто-то «не пустил» или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже 2 недели, с даты публикации «чернухи», мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?

Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.

Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции. Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят придти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.
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