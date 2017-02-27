zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
Видимо плохо учат экономике до сих пор. Поэтому уточнение сделаю, если кто забыл или был запутан "всеобъемлимыми" знаниями и пылкими речами попередников.
Все налоги платит всегда конечный покупатель товара, но перечисляет их на счета казначейства продавец как налоговый агент.
Уже на следующей неделе Президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.
На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно. Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.
Сейчас напишу о законе 1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильном» чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом «неправильный» - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.
Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся. Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, «экономист» и один из главных «помощников» бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о «поддельных» чеках Rozetka. Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона. Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье. Rozetka выдала чеки, которые кто-то «не пустил» или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже 2 недели, с даты публикации «чернухи», мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?
Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.
Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции. Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят придти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.
Сьогодні, 29 вересня, Кабінет Міністрів України схвалив Програму дій Уряду.
Кабінет Міністрів ухвалив пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про це йшлось на нараді у Президента 2 вересня. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.
Також схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
Крім цього, Уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.
Уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні.
jump написав:Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.
Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции. Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят придти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.
Пусть всё распродают, и вкладывают вырученное в ОВГЗ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Ученые из Германии экспериментально доказали, что люди, играющие в казино онлайн, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням мозга, поскольку в процессе игры подвергаются настоящей бомбардировке гормонами. Как результат – у игрока учащается сердцебиение, провоцируя кардионагрузку, сравнимую с занятием в спортзале. Сердце работает чаще, а значит, приток крови во все органы усиливается, позволяя в том числе и мозгу лучше функционировать. Кровь разжижается, меняется ее состав, что является отличной профилактикой целого ряда заболеваний и острых состояний, в особенности таких, как инсульты и инфаркты
В казино мозг человека трудится, как отлаженная машина. Подобным образом человек защищает себя от возможных в будущем проявлений маразма и склероза, старческого слабоумия и даже болезни Альцгеймера.
Кроме этого, в процессе игры наблюдается анальгетический эффект – люди не так остро ощущают боль, поскольку организм усиленно справляется с сигналами о повреждениях или хронических заболеваниях.
Так что кабмин параллельно заботится и о здоровье сердечно-сосудистой системы граждан, решая вопрос казино.
----- А гривне тем временем всё пофиг. Загнали "меняйла" на выходных - а межбанк особо и не чухается. Вот такое вот казино. Какое там следующее дно будет по счёту?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 30 вер, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
Видимо плохо учат экономике до сих пор. Поэтому уточнение сделаю, если кто забыл или был запутан "всеобъемлимыми" знаниями и пылкими речами попередников.
Все налоги платит всегда конечный покупатель товара, но перечисляет их на счета казначейства продавец как налоговый агент.
З цього виходить, що: 1) "покупатєль платіт налогі всєгда", навіть, якщо продавець їх не відправляє на казначейські рахунки 2) Продавець взагалі не платить податків, бо їх насправді платить покупець.
Тобто, продавець - то паразит, а покупець утримує бюджет, навіть, якщо з його покупок туди не потрапляє й копійчини.
"Будєм строіть камунізм, новимі брігадамі... " Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...