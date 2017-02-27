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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:20
sergey_sryvkin написав:
Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...
Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:36
Вкладчик1234 написав: sergey_sryvkin написав:
Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...
Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
З якого переляку я маю платити 5%
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:02
Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.
Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?
Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:09
Moneta написав:
Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.
Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?
Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет.
Учитывая что НБУ выкупает валюту как ошпаренный, то возникает резонный вопрос - кто ради такого загона спекулянтов продолжит заливать межбанк грязными зелеными бумажками? И главное зачем?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12
всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12
escobar
Вам же Libo объяснял - идём в золотой миллиард. Европа стонет под эмигрантами да и вообще заржавела. А тут икона западного мира под боком у всего постсовка.
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