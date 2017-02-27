RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2269227022712272

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 228
Не нижче 24.50
46%
104
24.25 - 24.49
7%
16
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:20

  sergey_sryvkin написав:Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...

Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9388
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6278 раз.
Подякували: 2525 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:36

  Вкладчик1234 написав:
  sergey_sryvkin написав:Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...

Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
:)

З якого переляку я маю платити 5%

Майдан :roll:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:49

twin

уговорили. не хочете 5 - із вас 10ть! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6068
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:02

Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.

Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?

Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет. :lol:
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:09

  Moneta написав:Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.

Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?

Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет. :lol:

Учитывая что НБУ выкупает валюту как ошпаренный, то возникает резонный вопрос - кто ради такого загона спекулянтов продолжит заливать межбанк грязными зелеными бумажками? И главное зачем?
escobar
 
Повідомлень: 20
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12

всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28. :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4322
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12

escobar
Вам же Libo объяснял - идём в золотой миллиард. Европа стонет под эмигрантами да и вообще заржавела. А тут икона западного мира под боком у всего постсовка. :lol:
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 208
З нами з: 10.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2269227022712272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Сибарит, escobar, phantom_systems, Vint, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
253 22526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:05
d44
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1580, 1581, 1582
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15819 1892572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 09:57
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1457733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.