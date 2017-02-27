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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:20
sergey_sryvkin написав:
Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...
Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:36
Вкладчик1234 написав: sergey_sryvkin написав:
Шлях до успіху простий - знищити усіх продавців, виробників та інших буржуїв, й залишити тільки покупців - споживачів. Ось тоді заживемо...
Оставить нужно только ОВГЗ.
1. Все туда вкладывают все свои деньги (можно и кредитные), и живут на проценты. Кстати, с дохода нужно отлистать всего 5% налога (или сколько? может 1,5% ? )!
2. Гривня укрепляется
3. Украинцы ничего не делают, а только покупают импортные сыры-хамоны, авто, тепловозы, и б.у. вертолёты
З якого переляку я маю платити 5%
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:02
Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.
Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?
Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:09
Moneta написав:
Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.
Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?
Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет.
Учитывая что НБУ выкупает валюту как ошпаренный, то возникает резонный вопрос - кто ради такого загона спекулянтов продолжит заливать межбанк грязными зелеными бумажками? И главное зачем?
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escobar
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12
всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:12
escobar
Вам же Libo объяснял - идём в золотой миллиард. Европа стонет под эмигрантами да и вообще заржавела. А тут икона западного мира под боком у всего постсовка.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:30
Игорь Алексеевич написав:
всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28.
меньше 28,50 сдавать не хочу
24.20-24.22/24.28-24.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:30
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.09.2019...............2416,2235
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на 7-8 копеек выше закрытия в пятницу. В самом начале торгов весьма резво откатились почти к уровням закрытия, а потом, с началом активной фазы торгов, начали плавный и уверенный рост. Уже забрались чуть выше открытия.
Графа "Прочие монетарные операции" светит за пятницу цифру, похожую на продажу 7 млн, но подсчеты ежедневных интервенций и результатов за неделю показывают покупку 20-25 млн, продажи на прошлой неделе не было. Завтра посмотрим, не вернул ли кто старый рефинанс?
Остатки на коррсчетах чуть сократились из-за превышения роста объема суточных сертификатов над вливаниями казначейства. Тендерный рефинанс выдан совсем мелкий.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.09.2019
Усього, млн дол. США 253.4
Обороты чистые, без вмешательства НБУ, но очень скромные. Хоть и не 80 млн, как оценили некоторые представители банков (https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4756100#p4756100
).
После очень оборотистой среды даже как-то странно.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:32
escobar написав: Moneta написав:
Не думаю что будет какой-то откат гривны, скорее будем дальше бурить дно.
Зашли так далеко, что даже 25\$ может напугать новых инвесторов пирамиды и они срочно зафиксятся и просто сольются на вторичке. Пирамиду может начать трясти, а что уж говорить про цифры 26-27-28?
Потому будут укреплять максимально долго, а потом ракета до новых горизонтов. Промежуточных остановок по 26-27-28 не будет.
Учитывая что НБУ выкупает валюту как ошпаренный, то возникает резонный вопрос - кто ради такого загона спекулянтов продолжит заливать межбанк грязными зелеными бумажками? И главное зачем?
Только новые вкладчики пирамиды. Тут давече постили объем межбанка во "внеОВГЗшный" день. Объем 80 лямов! Смешно. Продавцов попросту нет.
А теперь представьте себе инвестора, который зашел под 15% при курсе 24. При 27.6 его деньги уже лежат бесплатно на год вперед. Что он делает? Фиксится и продает на вторичке. Если перестанут покупать - продает с дисконтом. Минфин, глядя на начавшуюся распродажу на вторичке, повышает %, чтобы покупали именно у него. Ведь вторичка это как ОЛХ - бюджету с нее ничего не достается (кроме копеек за досрочный выход). Потому начнется конкуренция, взвинчивание ставок с одной стороны, и рост дисконтов с другой. В таком режиме, в условиях пиковых выплат по яреськиной реструктиризации - пирамиде отведен счет в несколько месяцев с начала первых запаниковавших.
Востаннє редагувалось Moneta
в Пон 30 вер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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