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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2270227122722273

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 228
Не нижче 24.50
46%
104
24.25 - 24.49
7%
16
24.00 - 24.24
13%
30
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:32

Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:34

  Moneta написав:В таком режиме, в условиях пиковых выплат по яреськиной реструктиризации - пирамиде отведен счет в несколько месяцев с начала первых запаниковавших.

А гривнеукрепляж не играет на руку Яреське и ко, ведь таким образом увеличивается долларовый ВВП?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:38

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:В таком режиме, в условиях пиковых выплат по яреськиной реструктиризации - пирамиде отведен счет в несколько месяцев с начала первых запаниковавших.

А гривнеукрепляж не играет на руку Яреське и ко, ведь таким образом увеличивается долларовый ВВП?


они сейчас между молотом и наковальней. и из-за условий реструктиризации, и налог на прибыль экспортеров в минусе, и мыта от импортеров в минусе. контрабанда в хорошем плюсе. а если сбалансировать курс - нерезы начнут распродажу и крах будет еще быстрее :mrgreen:
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:43

  asti написав:Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)


записав)))
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:49

  Игорь Алексеевич написав:всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28. :lol:

Вся эта наша местечковая сезонщина сейчас может разве временно притормозить тренд продолжающегося краха и обрушения доллара относительно стальной гривны.
Таковы уж реалии новой ОВГЗ парадигмы.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:54

  escobar написав:
  Игорь Алексеевич написав:всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28. :lol:

Вся эта наша местечковая сезонщина сейчас может разве временно притормозить тренд продолжающегося краха и обрушения доллара относительно стальной гривны.
Таковы уж реалии новой ОВГЗ парадигмы.


овгз - это хорошо, но чем пенсов кормить и где брать деньги на субсидию. поэтому пришло время поднять курс и хоть частично залатать дыры в бюджете и начинать выплату субсидий. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.6
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:09

  asti написав:Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)

Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:43

  Автор77 написав:К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила,
наша валюта самая растущая в мире и
кисельные берега и молочные реки уже наступили,
еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут :),
это к смене тренда.

Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.

Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.

Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.
Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.

Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.

Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.
Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.



Господа,

1.Не пинайте больно за собственную цитату в минувшую среду, но счел возможным обновить свое сообщение, так как все-таки символично я написал о том,
что народ начинает психовать и что это - к смене тренда :wink:

Обратите внимание - похоже ,так и получилось.

Может кто-то хоть один :wink: прочел тогда это мое сообщение и пошел купил для спортивного азарта парочку евродоларов, например, я писал - что в пятницу откупился на 4 тыс. евро для родственника по 26-30, и что с суботы ,скорее всего "на Данылюке" и других нестыковках - "что-то немного пошло не так" с полугодичным трендом.

2.Ну и вообще стране нужны фундаментальные инвесторы и ПИИ, а не портфельные инвесторы-спекулянты.

3.В целом по экономике остаются позитивные ожидания, но не все так просто.

Система то у нас в Украине сложилась годами уникальная просто, когда условная тетя Глаша - техработница в школе отстегивает родному государству офигенную долю заработка, не менее внушительно платит в бюджет за тетю Глашу и ее работодатель.

В то же время - крупный бизнес да и все жирные коты сидят на 5 %,
имея единственный на планете :shock:
налоговый клондайк

Вся эта обналка,
офшоры,
таможни,
политпартии,
чиновники-схемщики,
прокуроры,
игровики,
розетки с прочими интернет "робин-гудами" , оплачивающими копеечные налоги и т.п.
по большому счету -
п а р а з и т ы,
которые вымывают офигенные суммы
не на развитие государства и создание удобного общественного пространства,
а на мега-состояния и
безумно дорогую рекламу в прайм время по ведущим телеканалам.

Мы все,господа по большому счету
пахали и пашем на эту братву,
которая весьма удобно

устроилась на плечах государства Украина.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47

  Zebra написав:
  asti написав:Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
Сегодня это стало окончательно ясно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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