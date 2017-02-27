Автор77 написав:

К слову, есть такая народная примета -если народ начинает психовать,и уже кажется - вот все уже лафа наступила,наша валюта самая растущая в мире икисельные берега и молочные реки уже наступили,еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдутэто к смене тренда.Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.