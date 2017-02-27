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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:32
Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:34
Moneta написав:
В таком режиме, в условиях пиковых выплат по яреськиной реструктиризации - пирамиде отведен счет в несколько месяцев с начала первых запаниковавших.
А гривнеукрепляж не играет на руку Яреське и ко, ведь таким образом увеличивается долларовый ВВП?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:38
Вкладчик1234 написав: Moneta написав:
В таком режиме, в условиях пиковых выплат по яреськиной реструктиризации - пирамиде отведен счет в несколько месяцев с начала первых запаниковавших.
А гривнеукрепляж не играет на руку Яреське и ко, ведь таким образом увеличивается долларовый ВВП?
они сейчас между молотом и наковальней. и из-за условий реструктиризации, и налог на прибыль экспортеров в минусе, и мыта от импортеров в минусе. контрабанда в хорошем плюсе. а если сбалансировать курс - нерезы начнут распродажу и крах будет еще быстрее
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:43
asti написав:
Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
записав)))
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Nazarkino
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:49
Игорь Алексеевич написав:
всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28.
Вся эта наша местечковая сезонщина сейчас может разве временно притормозить тренд продолжающегося краха и обрушения доллара относительно стальной гривны.
Таковы уж реалии новой ОВГЗ парадигмы.
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escobar
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:54
escobar написав: Игорь Алексеевич написав:
всё по плану.
сегодня на меж.банке качели. но грн всё равно сдаёт по немного свои позиции.
поэтому с завтрашнего дня дол.будет идти только вверх.
просто поезд задержался на месяц, но теперь пойдёт экспрессом без остановок. к концу мес. увидим курс ближе к 26. а к н.году и мелькнёт на обменниках 28.
Вся эта наша местечковая сезонщина сейчас может разве временно притормозить тренд продолжающегося краха и обрушения доллара относительно стальной гривны.
Таковы уж реалии новой ОВГЗ парадигмы.
овгз - это хорошо, но чем пенсов кормить и где брать деньги на субсидию. поэтому пришло время поднять курс и хоть частично залатать дыры в бюджете и начинать выплату субсидий.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:05
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KOKS
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:09
asti написав:
Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
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Zebra
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:43
Автор77 написав:
К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила,
наша валюта самая растущая в мире и
кисельные берега и молочные реки уже наступили,
еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут
,
это к смене тренда.
Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.
Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.
Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.
Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.
Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.
Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.
Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.
Господа,
1.Не пинайте больно за собственную цитату в минувшую среду, но счел возможным обновить свое сообщение, так как все-таки символично я написал о том,
что народ начинает психовать и что это - к смене тренда
Обратите внимание - похоже ,так и получилось.
Может кто-то хоть один
прочел тогда это мое сообщение и пошел купил для спортивного азарта парочку евродоларов, например, я писал - что в пятницу откупился на 4 тыс. евро для родственника по 26-30, и что с суботы ,скорее всего "на Данылюке" и других нестыковках - "что-то немного пошло не так" с полугодичным трендом.
2.Ну и вообще стране нужны фундаментальные инвесторы и ПИИ, а не портфельные инвесторы-спекулянты.
3.В целом по экономике остаются позитивные ожидания, но не все так просто.
Система то у нас в Украине сложилась годами уникальная просто, когда условная тетя Глаша - техработница в школе отстегивает родному государству офигенную долю заработка, не менее внушительно платит в бюджет за тетю Глашу и ее работодатель.
В то же время - крупный бизнес да и все жирные коты сидят на 5 %,
имея единственный на планете
налоговый клондайк
Вся эта обналка,
офшоры,
таможни,
политпартии,
чиновники-схемщики,
прокуроры,
игровики,
розетки с прочими интернет "робин-гудами" , оплачивающими копеечные налоги и т.п.
по большому счету -
п а р а з и т ы,
которые вымывают офигенные суммы
не на развитие государства и создание удобного общественного пространства,
а на мега-состояния и
безумно дорогую рекламу в прайм время по ведущим телеканалам.
Мы все,господа по большому счету
пахали и пашем на эту братву,
которая весьма удобно
устроилась на плечах государства Украина.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47
Zebra написав: asti написав:
Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
Сегодня это стало окончательно ясно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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