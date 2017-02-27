Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:32
Походу 24 - это было дно//)
Можете записать //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:34
А гривнеукрепляж не играет на руку Яреське и ко, ведь таким образом увеличивается долларовый ВВП?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:38
они сейчас между молотом и наковальней. и из-за условий реструктиризации, и налог на прибыль экспортеров в минусе, и мыта от импортеров в минусе. контрабанда в хорошем плюсе. а если сбалансировать курс - нерезы начнут распродажу и крах будет еще быстрее
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:43
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:49
Вся эта наша местечковая сезонщина сейчас может разве временно притормозить тренд продолжающегося краха и обрушения доллара относительно стальной гривны.
Таковы уж реалии новой ОВГЗ парадигмы.
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:54
овгз - это хорошо, но чем пенсов кормить и где брать деньги на субсидию. поэтому пришло время поднять курс и хоть частично залатать дыры в бюджете и начинать выплату субсидий.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.6
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:09
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:43
Господа,
1.Не пинайте больно за собственную цитату в минувшую среду, но счел возможным обновить свое сообщение, так как все-таки символично я написал о том,
что народ начинает психовать и что это - к смене тренда
Обратите внимание - похоже ,так и получилось.
Может кто-то хоть один прочел тогда это мое сообщение и пошел купил для спортивного азарта парочку евродоларов, например, я писал - что в пятницу откупился на 4 тыс. евро для родственника по 26-30, и что с суботы ,скорее всего "на Данылюке" и других нестыковках - "что-то немного пошло не так" с полугодичным трендом.
2.Ну и вообще стране нужны фундаментальные инвесторы и ПИИ, а не портфельные инвесторы-спекулянты.
3.В целом по экономике остаются позитивные ожидания, но не все так просто.
Система то у нас в Украине сложилась годами уникальная просто, когда условная тетя Глаша - техработница в школе отстегивает родному государству офигенную долю заработка, не менее внушительно платит в бюджет за тетю Глашу и ее работодатель.
В то же время - крупный бизнес да и все жирные коты сидят на 5 %,
имея единственный на планете
налоговый клондайк
Вся эта обналка,
офшоры,
таможни,
политпартии,
чиновники-схемщики,
прокуроры,
игровики,
розетки с прочими интернет "робин-гудами" , оплачивающими копеечные налоги и т.п.
по большому счету -
п а р а з и т ы,
которые вымывают офигенные суммы
не на развитие государства и создание удобного общественного пространства,
а на мега-состояния и
безумно дорогую рекламу в прайм время по ведущим телеканалам.
Мы все,господа по большому счету
пахали и пашем на эту братву,
которая весьма удобно
устроилась на плечах государства Украина.
А проценты по ОВГЗ ,не облагающиеся налогом на депозит - лучше бы депозитчикам нашим платили, пользы и эффекта было бы больше чем спекулянтам и инсайдерам такое бабло отваливать.
Каждая 3-тья гривна - на отдачу долгов
Куда ж дальше ?
А так депозитчики получили бы больше прибыли, соответственно больше могли себе позволить в плане потребительской активности ну и так далее по мультипликационному эффекту.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 30 вер, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:49
Сегодня это стало ясно окончательно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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