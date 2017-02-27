Додано: Пон 30 вер, 2019 12:43

Автор77 написав: К слову, есть такая народная примета -

если народ начинает психовать,

и уже кажется - вот все уже лафа наступила,

наша валюта самая растущая в мире и

кисельные берега и молочные реки уже наступили,

еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут ,

это к смене тренда.



Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.



Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.

И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.



Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.

Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.



Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.



Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.

Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти. К слову, есть такая народная примета -если народ начинает психовать,и уже кажется - вот все уже лафа наступила,наша валюта самая растущая в мире икисельные берега и молочные реки уже наступили,еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдутэто к смене тренда.Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.

Господа,1.Не пинайте больно за собственную цитату в минувшую среду, но счел возможным обновить свое сообщение, так как все-таки символично я написал о том,что народ начинает психовать и что это - к смене трендаОбратите внимание - похоже ,так и получилось.Может кто-то хоть одинпрочел тогда это мое сообщение и пошел купил для спортивного азарта парочку евродоларов, например, я писал - что в пятницу откупился на 4 тыс. евро для родственника по 26-30, и что с суботы ,скорее всего "на Данылюке" и других нестыковках - "что-то немного пошло не так" с полугодичным трендом.2.Ну и вообще стране нужны фундаментальные инвесторы и ПИИ, а не портфельные инвесторы-спекулянты.3.В целом по экономике остаются позитивные ожидания, но не все так просто.Система то у нас в Украине сложилась годами уникальная просто, когда условная тетя Глаша - техработница в школе отстегивает родному государству офигенную долю заработка, не менее внушительно платит в бюджет за тетю Глашу и ее работодатель.В то же время - крупный бизнес да и все жирные коты сидят на 5 %,имея единственный на планетеналоговый клондайкВся эта обналка,офшоры,таможни,политпартии,чиновники-схемщики,прокуроры,игровики,розетки с прочими интернет "робин-гудами" , оплачивающими копеечные налоги и т.п.по большому счету -п а р а з и т ы,которые вымывают офигенные суммыне на развитие государства и создание удобного общественного пространства,а на мега-состояния ибезумно дорогую рекламу в прайм время по ведущим телеканалам.Мы все,господа по большому счетупахали и пашем на эту братву,которая весьма удобноустроилась на плечах государства Украина.А проценты по ОВГЗ ,не облагающиеся налогом на депозит - лучше бы депозитчикам нашим платили, пользы и эффекта было бы больше чем спекулянтам и инсайдерам такое бабло отваливать.Каждая 3-тья гривна - на отдачу долговКуда ж дальше ?А так депозитчики получили бы больше прибыли, соответственно больше могли себе позволить в плане потребительской активности ну и так далее по мультипликационному эффекту.