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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2272227322742275>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 233
Не нижче 24.50
46%
107
24.25 - 24.49
7%
17
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:52

Сегодня, 30 сентября, около полудня в Соломенском районе Киева на улице Борщаговской, 189/1 возле обменного пункта произошло разбойное нападение на мужчину. Как выяснили журналисты, неизвестные отобрали у пострадавшего 50 тысяч долларов, ноутбук, телефон и скрылись.

Интересно, покупал или сдавал?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:56

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Походу 24 - это было дно//)
Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
Сегодня это стало ясно окончательно//))


Главное - чаще кричать, тогда рано или поздно можно отметиться постом в стиле "а я ещё в ..." :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:57

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще раз
1 2 млн грн річного обороту (єдиноподатник 2-ї групи) без обовязків показувати звідки взялись продаваємі товари-послуги - дозволяють сховати третину ВВП (600 000 єдиноподатників *2 млн грн =1200 млрд грн)
2 Якщо умовний долярчик зміг використати переваги єдиноподатника-то чого ви думаєте що ці переваги не використає умовний коломойський
3 Висновок
Поки є єдиний податок у сьогоднішньому вигляді-ніякого порядку в боротьбі з олігархами досягнути не вдасться
4 Поки будуть різні системи оподаткування (для ОВДП ,депозитів,акцій і ведення економічної діяльності) - завжди знайдуться хитровимахані які скористаються цими недоречностями.
5 Поки пасивний дохід ОВДП+Депозит - обкладаються меншими податками ніж активне ведення бізнесу-до того часу підприємства ніхто розвивати не буде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

успел утилизировать свободную гривну по 24.27 в приват24, сейчас уже по 24.33

в tas2u уже 24.40

и еще оплатил утром путевки тур оператору по самому низкому курсу в этом году)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:28

  escobar написав:
  hxbbgaf написав:Проблема в коррупции, которая вымывает все дньги в оффшоры.

Проблема в отсутствии защиты права собственности и 18 летнем параличе силовых структур, из за которых деньги здесь можно вкладывать в реальный сектор только понемногу и на короткие сроки.

+ монополии=гаранты отсутствия конкуренции. Без решения озвученых проблем говорить об инклюзивном развитии общество - этапростопаржать...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:34

  Vint написав:успел утилизировать свободную гривну по 24.27 в приват24, сейчас уже по 24.33

в tas2u уже 24.40

и еще оплатил утром путевки тур оператору по самому низкому курсу в этом году)

что-то долго приват не менял курс, может что то знают и сливали бакс, т.к. судя п тормозам приват24 народ ломанулся в систему скупаться
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).

30% заработали не только лишь все, а только те кто был в курсе когда надо войти и когда лучше выйти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56

  vitaliian написав:
  freeze написав:Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).
30% заработали не только лишь все, а только те кто был в курсе когда надо войти и когда лучше выйти.
прикол в том, что в сентябре особо никто не покупал кроме НБУ//))
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00

budivelnik

Не верно в принципе. ФОП не имеет 100% рентабельности (не создает ВВП из ничего). ФОП увеличивает ВВП, например выполняя работу или предоставляя услугу. И он и так фискализирован со всех сторон (акцизы, единый взнос, ЕСВ, за наемных - по полной, плата за землю и много чего еще)
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