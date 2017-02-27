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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:52
Сегодня, 30 сентября, около полудня в Соломенском районе Киева на улице Борщаговской, 189/1 возле обменного пункта произошло разбойное нападение на мужчину. Как выяснили журналисты, неизвестные отобрали у пострадавшего 50 тысяч долларов, ноутбук, телефон и скрылись.
Интересно, покупал или сдавал?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:56
asti написав: Zebra написав: asti написав:
Походу 24 - это было дно//)
Я еще в пятницу тут всем кричал, что это дно.
Сегодня это стало ясно окончательно//))
Главное - чаще кричать, тогда рано или поздно можно отметиться постом в стиле "а я ещё в ..."
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:57
паладій б'є світові рекорди
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:11
Ще раз
1 2 млн грн річного обороту (єдиноподатник 2-ї групи) без обовязків показувати звідки взялись продаваємі товари-послуги - дозволяють сховати третину ВВП (600 000 єдиноподатників *2 млн грн =1200 млрд грн)
2 Якщо умовний долярчик зміг використати переваги єдиноподатника-то чого ви думаєте що ці переваги не використає умовний коломойський
3 Висновок
Поки є єдиний податок у сьогоднішньому вигляді-ніякого порядку в боротьбі з олігархами досягнути не вдасться
4 Поки будуть різні системи оподаткування (для ОВДП ,депозитів,акцій і ведення економічної діяльності) - завжди знайдуться хитровимахані які скористаються цими недоречностями.
5 Поки пасивний дохід ОВДП+Депозит - обкладаються меншими податками ніж активне ведення бізнесу-до того часу підприємства ніхто розвивати не буде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19
успел утилизировать свободную гривну по 24.27 в приват24, сейчас уже по 24.33
в tas2u уже 24.40
и еще оплатил утром путевки тур оператору по самому низкому курсу в этом году)
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:28
escobar написав: hxbbgaf написав:
Проблема в коррупции, которая вымывает все дньги в оффшоры.
Проблема в отсутствии защиты права собственности и 18 летнем параличе силовых структур, из за которых деньги здесь можно вкладывать в реальный сектор только понемногу и на короткие сроки.
+ монополии=гаранты отсутствия конкуренции. Без решения озвученых проблем говорить об инклюзивном развитии общество - этапростопаржать...
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:34
Vint написав:
успел утилизировать свободную гривну по 24.27 в приват24, сейчас уже по 24.33
в tas2u уже 24.40
и еще оплатил утром путевки тур оператору по самому низкому курсу в этом году)
что-то долго приват не менял курс, может что то знают и сливали бакс, т.к. судя п тормозам приват24 народ ломанулся в систему скупаться
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:50
freeze написав:
Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).
30% заработали не только лишь все, а только те кто был в курсе когда надо войти и когда лучше выйти.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56
vitaliian написав: freeze написав:
Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).
30% заработали не только лишь все, а только те кто был в курсе когда надо войти и когда лучше выйти.
прикол в том, что в сентябре особо никто не покупал кроме НБУ//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00
budivelnik
Не верно в принципе. ФОП не имеет 100% рентабельности (не создает ВВП из ничего). ФОП увеличивает ВВП, например выполняя работу или предоставляя услугу. И он и так фискализирован со всех сторон (акцизы, единый взнос, ЕСВ, за наемных - по полной, плата за землю и много чего еще)
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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