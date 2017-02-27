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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2272227322742275

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 233
Не нижче 24.50
46%
107
24.25 - 24.49
7%
17
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:05

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.

Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)


Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ? :)

Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.

попробуйте заплатить поставщику электроэнергии сумму без пдв, в следующем месяце (по сумме долга) узнаете кто истинный плательщик.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:10

если пару дней на меж.банке будет дол.идти вверх, то к 10 числу народ начнёт получать зарплату и появятся первые в этом году очереди в обменниках на покупку у.е. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

*стук копыт*
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16

  Zebra написав:*стук копыт*
пока ещё нет, ждут...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:А теперь представьте себе инвестора, который зашел под 15% при курсе 24. При 27.6 его деньги уже лежат бесплатно на год вперед. Что он делает? Фиксится и продает на вторичке.
если минфин не подсуетится с выкупом собственной макулатуры то на новое размещение клиентов может и не быть.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так что разворот? можно ехать в Метро кредитку опустошать?
Andrew_
 
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