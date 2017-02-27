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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:05
sergey_sryvkin написав: zРадио написав:
Некорректный вывод (либо методика) - бюджет наполняется не только с доходов, но и с расходов граждан. В этом смысле даже батраки, присылающие семьям деньги, полноправно являются украинскими налогоплательщиками.
Внутри ценника на любой продукт, продающийся за гривну, не меньше 25% налогов (помимо НДС там присутствуют еще пошлины, акцизы, спецсборы, ренты и пр.)
Це що, вже підручник з зекономіки вийшов ?
Податки з того, що "внутрі ценніка" платить (або не платить) продавець, не покупець.
попробуйте заплатить поставщику электроэнергии сумму без пдв, в следующем месяце (по сумме долга) узнаете кто истинный плательщик.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:10
если пару дней на меж.банке будет дол.идти вверх, то к 10 числу народ начнёт получать зарплату и появятся первые в этом году очереди в обменниках на покупку у.е.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:12
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16
Zebra написав:
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пока ещё нет, ждут...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16
Moneta написав:
А теперь представьте себе инвестора, который зашел под 15% при курсе 24. При 27.6 его деньги уже лежат бесплатно на год вперед. Что он делает? Фиксится и продает на вторичке.
если минфин не подсуетится с выкупом собственной макулатуры то на новое размещение клиентов может и не быть.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:16
так что разворот? можно ехать в Метро кредитку опустошать?
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Andrew_
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:20
Andrew_ написав:
так что разворот? можно ехать в Метро кредитку опустошать?
Завтра 1-ого числа, чтоб в ноябре льготный период наверняка по хорошему курсу закрыть.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:21
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, Лёд тронулся (с)
Оживились всі учасники валютообмінного ринку. А я зрозумів наскільки Франківськ то є велике село
Поки що стверджувати на всі 100%, що тренд змінився не можна, але люди "зарухались"
Від ранішніх 24.2 маємо вже 24,35 на продаж.
Кінець кварталу. Через тиждень народ почне отримувати квартальні премії, а тут такий солодкий курс. Непорядок...
А премії є із чого отримувати. Самі бачите, ціни в гривні практично не змінились.
Надіюсь в найближчому майбутньому ми вже більше не побачимо курсу 24 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:21
а если сейчас/завтра разворот и камушком на 23.
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