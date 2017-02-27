Та уже столько раз было дно, что мало ли что может быть.
А если чуть серьезнее то если посмотреть на график помесячно, то какой-то он слегка недоделанный вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:30
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:39
И что с того? Почему ЕН должен быть одинаковым для ФОПа, например, с 0, 2млн и 1,9 млн? Конечно, все, у кого предполагается перелимит по обороту, будут переводить деятельность на другого ФОПа.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:43
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:10
Тут не стільки проблема в лімітах (хоча це також проблема),скільки в праві єдиноподатника не надавати прихідні документи...
От і виходить
Завіз умовний коломойський на митницю труселя ,розмитнив їх по ставці зношеної ганчірки (1 грн/кг) і погнав в продаж через єдиноподатників по 20 грн/штука ( а в кг-10 штук)
а - Держава не отримала мито+імпортне ПДВ
б - завод по випуску труселів разом з усіма своїми контрагентами в шоці від ціни на труселя в Україні... і відправляє своїх працівників у безоплатну відпустку.а ті поникавшись користуються безвізом....
Тепер по ОВДП+Депо - максимальний податок з прибутку-0(ОВДП) або 15%(Депо)
В той самий час,оподаткування зарплати для
загальна система+платник ПДВ - 22%ЄСВ+18ПДФО+1,5військовий+20ПДВ - 7 млн осіб
загальна система не платник ПДВ - 22+18+1,5_____________________ - 4 млн
Єдиноподатник 840 грн+840 грн=1680 грн від 0 до 2 млн обороту_____ 0,6 млн
Депо отримувач - 15% від прибутку по депо
ОВДП - 0%
Скажіть хто буде займатись менінгітами з виробництвом маючи якихось від 1 млн грн і вище ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:20
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прямо по моему прогнозу, что шуганут самых стойких аленей по 23,95, а потом будет разворот. Хорошо понимаю этих аленей, сам был таким, сливая в свое время евро по 5 ))
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:33
Гойдалки, панове, гойдалки - це неоране поле для спекулянтів.
Як губка всмоктується пересічним будь-яка інформативна лабуда.
А де дно, і всі біжать, не зна хто, куди!
Жадібність панує всюди!
А суть у тому, що таргетування уже давно перестало виконувати свою функцію!
Підходи до ціни долара змінились, і НБУ уже не визначає курс, а пливе підкорюючись загальній потужній течії жадібності.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............30.09.2019...............01.10.2019
дата розрахунку.............27.09.2019...............30.09.2019
Долар США....................2408,2809................2419,7474
После полудня доллар еще прибавил 3.5 копейки.
Открылись на 7-8 копеек выше закрытия в пятницу. В самом начале торгов весьма резво откатились почти к уровням закрытия, а потом, с началом активной фазы торгов, начали плавный и уверенный рост. Рост продолжался практически до конца сессии с традиционным перерывом на обед. На данный момент котировки на 17 копеек выше открытия. Оборотов после обеда уже практически не было.
Этот день в истории:
2017 - 2657.84 (-238)
2018 - 2826.99 (-407)
2016 - 2593.68
2015 - 2129.56
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